Zonnestroom terugleveren voor een dubbeltje? Hoog tijd voor een heldere prijs

De energiekosten exploderen: gas gaat richting 4 euro per kuub en stroom naar 1 euro per kWh. In beide gevallen pakweg een vervijfvoudiging in nog geen twee jaar. Tegelijkertijd verlaagt Eneco de vergoeding voor teruggeleverde stroom uit zonnepanelen naar een schamele 9 cent. Krankzinnig?

Nou, krankzinnig is wat sterk uitgedrukt. Maar 9 cent lijkt toch wel erg mager. Menig concurrent van Eneco biedt dan ook (veel) meer dan dat, al zijn er ook bedrijven die 5 cent al genoeg vinden. Het is een onoverzichtelijk en verwarrend prijzenlandschap waarin consumenten hard toe zijn aan heldere afspraken.

Simpel salderen

We worstelen in Nederland al jaren met de door particulieren opgewekte zonnestroom. We hebben er ooit de saldering voor uitgevonden: bij uitstek een simpele regeling voor consumenten. Laat ik als voorbeeld mijn eigen stroomverbruik en de opwek met panelen op mijn dak maar even nemen.

In 2010 bestelde ik zonnepanelen die per jaar zo'n 2400 kWh aan stroom zouden opwekken. Thuis verbruikten we 2700 kWh. De 2400 kWh van mijn panelen mocht ik aan het eind van elk jaar aftrekken van de 2700 kWh die ik verbruikte. En dus hoefde ik maar 300 kWh af te rekenen. Dat ik de stroom vooral overdag in de zomer opwekte en vooral 's avonds en in de winter verbruikte, maakte niet uit. Bij salderen wordt alleen naar jaartotalen gekeken.

Het werd al wat lastiger toen ik zuiniger werd en onder meer ledlampen aanschafte. Mijn stroomverbruik daalde naar 2500 kWh en de panelen bleken beter te presteren dan gedacht en leverden 2600 kWh per jaar. Na salderen hield ik dus nog 100 kWh over die ik meer had teruggeleverd dan verbruikt.

Hoeveel betaalt het energiebedrijf dan voor die netto teruggeleverde 100 kWh? Voor een kWh betaalde je lange tijd iets van 22 cent en sommige energieleveranciers waren gul en vergoedden ook 22 cent voor die 100 netto-kWh's. Anderen hielden het op hun inkoopprijs van zo'n 6 cent. Die 22 cent was te gul, het energiebedrijf kon daar immers geen winst meer op maken, en die 6 cent was te mager, want zonnestroom is groene stroom en daar kun je als energiebedrijf mooie sier mee maken.

Goudmijn

Inmiddels rijst de stroomprijs de pan uit. Deze maand is die zo’n 60 cent of meer en begin volgend jaar kan dat al een euro zijn, zo is de verwachting. Je kunt nog altijd salderen, dus als je 2500 kWh verbruikt en 2500 kWh opwekt op je dak, reken je nog altijd 0 kWh af. Je krijgt dan voor je teruggeleverde stroom eigenlijk diezelfde 60 cent tot een euro die een kWh je kost als je geen panelen zou hebben. Daarmee verdien je dus met je panelen 2500 keer 60 cent tot een euro, oftewel 1500 tot 2500 euro. Dankzij de hoge stroomprijs zijn je panelen hoe dan ook een goudmijn.

De commotie van nu slaat op de netto-kWh's die je in een jaar méér teruglevert dan je verbruikt. Stel dat je panelen 3500 kWh opwekken, en je verbruikt nog altijd die 2500 kWh, dan wil je dus voor 1000 kWh een mooie terugleververgoeding krijgen. Eneco biedt nu dus 9 cent per kWh, 90 euro in totaal. Ik zit zelf bij Samen Om - Nieuwe Energie en die gunt mij 32 cent per kWh. Nog weer anderen houden het op het zogeheten kale leveringstarief, zeg maar: kostprijs plus winstmarge plus btw, maar exclusief energiebelasting en opslag duurzame energie (ode). Dat deed Eneco en dat was 60 cent.

Bij anderen kan dat kale leveringstarief lager zijn en kan dus ook de vergoeding die daarop gebaseerd is lager zijn. Weer anderen hanteren een tarief waar ik geen redenering achter zie, en dat kan variëren van 5 cent tot zo'n 17 cent, afgaande op de website van Energievergelijk. Kortom: met 9 cent is Eneco een slechte betaler, maar nog lang niet de slechtste.

Windmolens en zonnepanelen langs het Noord-Hollands Kanaal. Zij vullen elkaar mooi aan: als het heel zonnig is, waait het amper, als het stormt, schijnt de zon niet. Daardoor kunnen ze ook samen op één stroomkabel. Beeld Vincent Dekker

De vraag is uiteindelijk wat een redelijke vergoeding zou zijn. Een steeds groter probleem vormt daarbij dat stroom uit zonnepanelen voor een groeiend deel wordt teruggeleverd aan het net op het moment dat er stroom in overvloed is: midden op de dag in de zomer. Dan zijn de inkoopprijzen voor de energiebedrijven soms negatief. Zij kunnen dan geld toe krijgen als ze stroom afnemen. Dus op dat moment pakweg 60 cent betalen voor een kWh stroom van een consumentendak, klinkt totaal onlogisch.

Sterker nog: als de klanten van het energiebedrijf op zo’n moment samen meer stroom produceren dan zij samen op dat moment verbruiken, moet het energiebedrijf geld toe betalen om die stroom aan een derde partij te kunnen leveren.

Wind en zon: samen sterk

Het aantal zonnepanelen in Nederland neemt snel toe en dus wordt ook het probleem van de negatieve prijzen snel groter. Gelukkig installeren we de komende jaren ook veel windmolens, met name in de Noordzee, en die produceren vooral stroom op momenten dat de panelen niet veel zon vangen. Windmolens en zonnepanelen vullen elkaar aan en maken het mogelijk veel gas- en kolencentrales te sluiten. Maar de negatieve prijzen raken we waarschijnlijk nooit meer helemaal kwijt.

Veruit de meeste klanten van Eneco en zijn collega’s hebben echter een contract waarbij zij een vaste prijs voor hun stroom betalen, nu 60 cent of meer en straks dus wellicht een euro per kWh. Dat betekent dat die energiebedrijven gemiddeld een enorme winst maken op stroom die zij voor 9 cent van een consument kopen, zelfs als ze op uren met negatieve stroomprijzen voor een deel van die stroom geld toe moeten betalen om die aan een derde te kunnen leveren.

Iets meer moet kunnen

Dus ja: je krijgt het idee dat er wel ruimte is voor een hogere vergoeding. Zoals gezegd houdt mijn energiebedrijf, misschien niet toevallig een coöperatie, het nu op 32 cent, en dat zal meer worden als straks de verkoopprijs verder stijgt. Andere energieleveranciers geven zelfs een nog hogere vergoeding. Maar die zullen wellicht ook weer een hogere verkoopprijs aan hun klanten berekenen. Ik ga ervan uit dat mijn coöperatie probeert de verkoopprijs laag te houden, ook voor mensen zonder panelen, en in ruil daarvoor hoef ik dan ook niet de hoogste terugleververgoeding.

Verkoop aan buren

In de nabije toekomst gaan er twee dingen gebeuren die bij het terugleveren grote invloed kunnen hebben. Om te beginnen wordt van af 2025 de salderingsregeling afgebouwd. In 2025 kun je nog 64 procent van je stroom salderen en daarna gaat er elk jaar nog een paar procent van af. Heb je een systeem dat 2500 kWh opwekt en verbruik je ook 2500 kWh, dan kun je in 2025 nog 1600 kWh daarvan tegen elkaar wegstrepen. Je zult voor 900 kWh verbruikte stroom de normale prijs moeten betalen en voor 900 kWh opgewekte stroom krijg je een terugleververgoeding. Als die vergoeding laag is, maakt dat zonnepanelen onaantrekkelijker. Vandaar dat de Tweede Kamer aandringt op een redelijke vergoeding. Maar hoe hoog die wordt is nog niet duidelijk.

Heldere afspraken

Daar staat tegenover dat het mogelijk wordt om stroom van je dak te verkopen aan een familielid, vriend of buurman. Die moet de stroom dan wel afnemen op het moment dat jij die produceert. Zo zou een buurman met een elektrische auto die zelf geen panelen heeft, jouw stroom kunnen kopen. De prijs daarvoor bepaal je samen en zal idealiter hoger zijn dan de terugleververgoeding en lager dan de verkooopprijs van het energiebedrijf van de buurman.

Al met al is de huidige onrust over de terugleververgoeding misschien een goede aansporing voor de politici in Den Haag om een echt degelijke regeling te ontwikkelen. Een regeling met heldere afspraken over de hoogte van die vergoeding. Er wordt gedacht wordt aan 70 procent van het kale leveringstarief. Samen Om zit daar nu dicht bij, anderen zitten erboven en kunnen wat zakken, Eneco en weer anderen zullen straks echter een flinke inhaalslag moeten maken.

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon. Vincent Dekker heeft ook podcast, onder meer over zonnepanelen - beluister die via deze link of zoek hem op via de bekende kanalen.

