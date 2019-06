Zonnepanelen vinden dit warme weer helemaal niet zo leuk

Wie denkt dat bezitters van zonnepanelen tijdens een hittegolf spekkoper zijn, heeft het mis. Warmte is juist een nadeel. Die verstoort het proces binnen de panelen.

De zon schijnt deze week volop in Nederland. Goed weer voor zonnepanelen, zou je denken. Maar het is niet zo simpel als het lijkt. Zonne-energie haalt windenergie, de voornaamste bron van duurzame energie in Nederland, niet zomaar in.

In tegenstelling tot wat de stralende zon doet vermoeden, is het geen topweek voor zonnepanelen. “Bij ideaal weer voor duurzame energie is het zo’n 20 graden, staat er een flinke wind en is er veel zon”, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Wilder bij hoge temperatuur

Hoewel zonnepanelen goed gedijen bij zonnig weer, is warmte een nadeel. Een hoge temperatuur zorgt voor een lagere energieopbrengst. Tijdens een hittegolf scheelt dat zo’n 10 procent, zegt hij.

Kees van der Leun, strategie-consultant duurzame energie bij adviesbureau Navigant, legt uit hoe dat zit. “Bij een hoge temperatuur bewegen de elektronen in zonnepanelen wilder”, zegt hij. “Het proces waarin licht wordt omgevormd tot stroom wordt dan verstoord.”

Alle zonnepanelen in Nederland kunnen in theorie samen 4,3 gigawatt opwekken, zo berekende het CBS eind vorig jaar – genoeg om ruim 4 miljoen huishoudens van stroom te voorzien. Vanwege de grote toename van zonnepanelen is de kans groot dat het nu meer is.

Van der Leun schat het totale vermogen inmiddels op 5 gigawatt. “Maar dat halen ze nooit”, zegt hij. Het ene zonnepaneel staat namelijk meer gericht op het oosten, het ander meer op het westen. Daardoor is de energieopbrengst nooit maximaal.

Mee met de wind

Windmolens hebben dat probleem minder, omdat ze met de windrichting meedraaien. Dat is niet de enige voorsprong die windenergie heeft op zonne-energie. Het kan 24 uur per dag waaien, terwijl de zon zelfs op de langste dag nog geen 17 uur te zien is.

Wat brengt meer energie op, een zonnige zomerdag of een stormachtige herfstdag? Van der Leun: “Ik denk dat de stormachtige herfstdag het wint”.

Hij schat het vermogen van alle Nederlandse zonnepanelen bij elkaar op 5 gigawatt, het totale vermogen van windenergie schat hij op 4,4 gigawatt. In theorie zouden de zonnepanelen dus meer op kunnen leveren. Volgens Van der Leun is het mogelijk dat er op heel zonnige momenten iets meer zonne-energie wordt geleverd dan windenergie op heel winderige momenten. Toch levert de windstroom volgens hem meer elektriciteit, omdat die ook ’s nachts aan kan houden.

Piekdagen

Van alle energie die in Nederland wordt gebruikt, komt op een gemiddelde dag zo’n 15 procent van zon en wind, zegt Van der Gaag van de NVDE. Op piekdagen is dat zo’n 40 procent. Dat komt niet alleen in de zomer voor, zegt hij. “Op een zonnige winterdag met veel wind kom je ook zo op die 40 procent.”

De zomer is wel het beste moment voor zonne-energie, zegt Van der Leun. Niet alleen omdat dan de dagen langer zijn, ook omdat de zon hoger staat, waardoor de panelen minder in de schaduw staan.

