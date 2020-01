Zonnepanelen met twee gezichten leveren de goedkoopste stroom

Zonnepanelen moet je op de zon richten voor het beste resultaat. De achterkant zit dan helemaal in de schaduw en levert dus geen stroom op. Helemaal niets? Nou, dat blijkt mee te vallen. Zogeheten bifacial-panelen winnen steeds meer terrein.

Twee weken geleden schreef ik dat de nieuwste zonnepanelen nu al bijna twee keer zoveel stroom opleveren, ruim 400 Wattpiek, als de panelen van 230 WP die ik negen jaar geleden op mijn dak kreeg. En de ontwikkelingen gaan al richting de 500 en zelfs 600 WP. Voor een deel komt dat simpelweg omdat de panelen zo'n 50 procent groter zijn geworden, en voor een deel door een efficiëntere omzetting van zonlicht in stroom. Maar bij de panelen van 500 WP en meer speelt ook de achterkant een belangrijke rol.

De nieuwere panelen hebben soms zonnecellen die van twee kanten licht kunnen ontvangen, en dat levert tot wel 20 procent of meer aan extra stroom op. Wie de stroomopbrengst van zijn panelen goed volgt, kan zich daar ook wel iets bij voorstellen, lijkt me. Op bewolkte dagen, als het zonlicht verstrooid en getemperd de panelen bereikt, wordt er toch nog wel de nodige stroom opgewekt. Veel minder dan op een stralend zonnige dag, maar het stelt nog wel wat voor. Dat strooilicht kan dus ook aan de achterkant zijn werk doen.

Laagste kWh-prijs

Bifacial, vrij vertaald: met twee gezichten, is wat je noemt ontdekt als nieuwe truc om zonnepanelen rendabeler te maken, ook financieel. De achterkant levert weliswaar veel minder op dan de voorkant, maar zij kost ook veel minder. Je maakt niet twee panelen die je vervolgens met de ruggen tegen elkaar plakt, dat zou immers heel kostbaar zijn. Het is één paneel waarbij de afdekfolie die de achterkant moet beschermen, is vervangen door doorzichtige folie of glas. Bovendien kunnen de zonnecellen ook licht dat van achteren komt in stroom omzetten. De montagekosten zijn dezelfde als bij een traditioneel eenzijdig paneel, zodat je voor de extra stroom van de achterkant niets extra's kwijt bent.

Dubbelzijdige zonnepanelen met een oost-westopstelling leveren vooral stroom tijdens de ochtend en namiddag, als de vraag groot is en andere panelen juist minder produceren. Beeld ÖkoStrom Saar

Dat dubbelzijdige zonnepanelen financieel aantrekkelijk kunnen zijn, bleek een paar dagen geleden nog eens. Qatar maakte bekend dat het in de woestijn een ‘zonneweide’ van 800 MW, pakweg 2 miljoen zonnepanelen, laat bouwen door onder meer het Franse bedrijf Total. Voor de stroom van het zonnepark krijgt Total omgerekend 1,4 eurocent per kiloWattuur, wat een laagterecord is voor zonnestroom. Total maakt daar toch nog winst op dankzij het feit dat de panelen dubbelzijdig zijn.

Ochtend- en avondpiek

Ook in Nederland kunnen bifacial panelen hun nut hebben. Zo kan ik me voorstellen dat geluidsschermen bij snelwegen met die panelen worden uitgevoerd. En als je ze verticaal op een zonneweide plaatst, met de ene kant naar het oosten en de andere naar het westen, heb je 's morgens volop stroom in de ochtendpiek en laat in de middag volop stroom in de avondpiek, de uren waarin je stroom het meeste nodig hebt. Bij drijvende zonneparken, waar in Nederland ook druk aan wordt gewerkt, profiteer je van de weerkaatsing van zonlicht door het water, zodat de achterkant misschien wel voor meer dan 20 procent extra stroom zorgt.

Of dubbelzijdige panelen op onze huizen populair zullen worden, weet ik nog niet. Voorwaarde is natuurlijk dat er ook echt licht op de achterkant kan vallen. Zonnepanelen die op een schuin dak zijn gemonteerd vangen aan de achterkant nagenoeg geen licht, dus daar is het niet zinvol. Maar op mijn platte dak, waar de panelen schuin op staan, valt op de achterkant vrij veel strooilicht.

Wit dak

Ik zou dat nog kunnen verbeteren door mijn zwarte dakbedekking wit te verven, of, nog beter, wit isolatiemateriaal op mijn dak aan te brengen. Dat houdt in de zomer de kamer onder het dak ook nog eens beter koel, en in de winter kan extra dakisolatie ook nooit kwaad. Ik overweeg, nog los van de bifaciale panelen, die dakisolatie dit jaar aan te brengen. Wellicht is het dan volgend jaar of in 2022, als ik mijn elektrische zonne-auto krijg en meer stroom ga gebruiken, een mooi moment om een deel van mijn dak van nieuwe panelen te voorzien...

In zijn weblog ‘Vincent wil zon’ belicht Vincent Dekker innovaties en ontwikkelingen op het gebied van groene energie, dichtbij en ver van huis. Lees meer afleveringen op trouw.nl/vincentwilzon.

