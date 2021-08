Zo zuidelijk in Europa is de bever in vijf eeuwen niet gezien

Een groepje van vier Toscaanse biologen en onderzoekers weet het zeker: in hun gewest leven weer bevers. De grote, beschermde knaagdieren zijn in twee verschillende waterrijke gebieden gesignaleerd, in de provincies Siena en Arezzo. Dat zorgt voor opwinding onder dierenliefhebbers, want sinds vijf eeuwen was het dier zo zuidelijk in Italië – en Europa – niet meer gezien.

Tot 1500 was de bever op het Italiaanse schiereiland een normale verschijning. Maar er werd op het bruine beest om z’n vacht en vlees gejaagd en de bever stierf uit. Pas nadat het waterzoogdier in Oostenrijk en Zwitserland (net als in Nederland, waar nu duizenden bevers leven) eind vorige eeuw was uitgezet, werden er weer een paar bevers in Italië gesignaleerd, maar alleen in het uiterste noorden.

In Toscane meldde een visser begin vorig jaar bij de politie dat hij dacht een bever te hebben gezien. Bevers zijn veel groter dan otters en de visser bleek niet achterlijk. Want twee agenten onderzochten zijn melding en constateerden dat aan nogal wat stammen van wilgen en populieren was geknaagd.

De vier experts die erbij werden gehaald, constateerden dat de knagers wel bevers moesten zijn. Ze zetten camera’s neer en bingo: op de foto stonden drie volwassen bevers en een kleintje – de zoogdieren zijn zich kennelijk aan het voortplanten. De vier onderzoekers denken dat er in Toscane nu zeker vijf tot tien exemplaren leven, maar het kunnen er ook veel meer zijn.

Hoe hebben de dertig kilo zware beesten zo zuidelijk kunnen opduiken? “Dat weten we niet”, zegt onderzoeker Emiliano Mori tegen nieuwswebsite ArezzoNotizie. “Het ligt niet voor de hand dat ze uit een dierentuin zijn ontsnapt. De meest waarschijnlijke verklaring is, dat bevers hier illegaal zijn losgelaten.”

