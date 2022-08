Zo droog als toen is het nog niet, maar 2018 komt wel in zicht

Droogte is normaal in elke zomer, doordat er meer water verdampt dan dat er neerslag valt, maar deze zomer zijn de watertekorten groter dan gemiddeld, schrijft minister Mark Harbers van infrastructuur en waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Vanaf woensdag is er sprake van een feitelijk watertekort, omdat de vraag naar water groter is dan het aanbod. Dat komt door te weinig neerslag en te weinig aanvoer van water via de grote rivieren.

Het hele land heeft inmiddels last van de droogte, maar de verschillen in Nederland zijn groot. De zandgronden op de hoger gelegen delen van het land – de Achterhoek, Veluwe, Noord-Brabant en Limburg – kampen al enkele weken met de gevolgen. Die gebieden zijn geheel afhankelijk van neerslag en juist daar heeft het de afgelopen drie maanden het minst geregend, legt KNMI-meteoroloog Marco Nolet uit. “ In het noorden ligt het watertekort rond 150 mm, in het zuiden loopt het op tot bijna 300 mm.” Die 300 mm is het schrikbeeld van 2018. “Het zou zomaar kunnen dat we dat gaan evenaren”, voorspelt Nolet.

Minder lading

Minister Harbers heeft daarom het Managementteam Watertekort (MTW) ingezet voor de waterverdeling. In dit crisisteam voor de droogte zitten de waterschappen, Rijkswaterstaat, drinkwaterbedrijven, provincies en de ministeries van landbouw, natuur en voedselveiligheid, economische zaken en klimaat en infrastructuur en waterstaat. Vooralsnog zijn extra maatregelen niet nodig, schrijft Harbers in zijn brief. “Maar dat zou komende weken wel het geval kunnen zijn.” De minister wijst erop dat “de huidige situatie vraagt om besluiten die over regio’s, watersysteemfuncties en belanghebbenden heengaan”.

Scheepvaart, landbouw en in toenemende mate de natuur lijden zichtbaar onder de droogte, meldt Harbers. Binnenvaartschepen kunnen minder lading vervoeren en hebben langere wachttijden omdat veel vaargeulen smaller en minder diep zijn dan normaal en omdat sluizen minder schutten. Boeren mogen vooral in het oosten en zuiden van het land geen oppervlaktewater meer gebruiken om hun land te besproeien wat de gewasgroei verstoort. Beken, vennen en nevengeulen vallen droog, waardoor het waterleven wegkwijnt en vissen sterven.

Het tekort aan water raakt vooral het zuiden, oosten en zuidwesten, terwijl in het westen de waterkwaliteit onder druk staat door dreigende verzilting. Omdat er niet genoeg water door de grote rivieren stroomt, zijn de afgelopen weken al maatregelen genomen om de instroom van zout water vanuit de Noordzee en kwel in de bodem terug te dringen. Inkomend zout en de hogere temperatuur van het water zijn ook funest voor de natuur. Doordat het te weinig regent dalen ook de grondwaterstanden, vooral in Brabant staan ze extreem laag.

Vroegtijdige maatregelen

Het neerslagtekort is nu 220 millimeter en loopt naar verwachting eind deze week op tot 260 mm. De waterstand in de Rijn zakt waarschijnlijk eind deze week onder een aanvoer van 800 kubieke meter per seconde bij Lobith. Normaal is dat 1100 kuub. Toch is de dramatische droogte van 2018 nog niet bereikt, dankzij vroegtijdige maatregelen. Bovendien was het in 2018 in het voorjaar al droog, dit jaar hebben waterschappen juist kunnen bufferen. Dat het na een redelijk normaal nat voorjaar toch weer droog is, komt door de verdamping als gevolg van felle zon en warmte, legt Nolet uit.

“We zitten nu in een beheersbare situatie, anders dan in 2018”, zegt Michelle Blom, die als hoogste baas van Rijkswaterstaat het MTW voorzit. Wel is de zogeheten verdringingreeks in werking gesteld, waardoor bepaalde sectoren een voorkeur krijgen boven andere. Scheepvaart, landbouw en natuur voelen daardoor als eerste de beperking in beschikbaarheid van water, al is er een uitzondering voor kwetsbare natuur en veengebied. “De drinkwater- en energievoorziening blijven functioneren”, zegt Blom, al is veiligheid van dijken de eerste prioriteit.

Burgers ondervinden daardoor niet veel hinder van de droogte, al doet Blom net als de minister een beroep op Nederlanders om zuinig te zijn met water. “Niet elke dag het zwembadje van de kinderen verversen en een keer minder de auto wassen. De tuin sproeien mag, maar doe het beperkt. De kraan staat aan, maar zet hem af en toe uit.”

