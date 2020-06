Zitting over ruiming van nertsenfarms vervroegd

Het ruimen van nertsenbedrijven waar dieren zijn besmet met het coronavirus is door de rechter voorlopig verboden. De ministers Schouten (landbouw) en De Jonge (volksgezondheid) besloten deze week tot de ruiming van negen nertsenfarms in Noord-Brabant en Limburg omdat de pelsdieren het coronavirus op mensen hebben overgedragen, en daarmee een gevaar voor de volksgezondheid vormen. De ministers kondigden aan dat het doden van de dieren vrijdag zou beginnen.

Dierenorganisaties Animal Rights en Bont voor Dieren maken daartegen bezwaar en hebben de voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) donderdag gevraagd om die ruimingen te schorsen.

Volgens het CBb kon minister Schouten nog geen volledig dossier ter onderbouwing van haar besluitvorming aanleveren. Ook waren de betrokken nertsenhouders nog niet geïnformeerd over de ruiming van hun bedrijven.

Daarom zou maandag een zitting volgen in Den Haag, waardoor het ruimen op zijn vroegst dinsdag kan beginnen. Dat zou betekenen dat het virus op de besmette bedrijven in omloop blijft. Veterinaire en infectieziektendeskundigen hebben de ministers laten weten dat nertsenfokkerijen zouden kunnen fungeren als broeinest voor het coronavirus.

Op ‘nadrukkelijk’ verzoek van een van de partijen is de zaak nu vervroegd van maandag naar vrijdagmiddag. Minister Schouten heeft inmiddels wel een volledig dossier ingestuurd, aldus een woordvoerster van CBb.

Maatschappelijke onrust verminderen

Volgens de dierenorganisaties is het besluit om tot ruiming van de bedrijven over te gaan te lichtvaardig genomen. De besmette nertsen zouden geen groot gevaar opleveren voor de algehele volksgezondheid. Het besluit ze te doden zou slechts zijn genomen om maatschappelijke onrust te verminderen.

Verder hebben de dieren het virus waarschijnlijk eerst van mensen gekregen. Dat maakt het ruimen volgens de dierenorganisaties extra onrechtvaardig; het zou juist de verplichting scheppen om alles in het werk te stellen de dieren te helpen.

Een ander bezwaar van Animal Rights en Bont voor Dieren is dat de geruimde bedrijven na een periode van leegstand een doorstart mogen maken. De dierenorganisaties willen dat de minister deze bedrijven definitief sluit. Zo ver wil Schouten niet gaan, omdat ze daarmee de nertsenfokkers hun inkomen ontneemt. Bovendien moeten alle nertsenfarms in Nederland in 2024 gesloten zijn.

De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een nieuwe stoppersregeling, voor nertsenhouders die hun bedrijf eerder vrijwillig willen beëindigen.