Zijn gas en kernenergie nu wel of geen groene investeringen? Europa is verdeeld

1 Is er nog geen groen label?

‘Groen’, ‘duurzaam’: het zijn woorden zonder een harde definitie. Er zijn allerlei etiketten, maar nog geen breed erkende, eenduidige afbakening wanneer een investering duurzaam is te noemen. Kom er dan maar eens uit hoe groen een claim echt is. Het ‘groenwassen’ van eigenlijk niet zo duurzame activiteiten ligt op de loer. Onhandig, want vanaf volgend jaar moeten bedrijven verplicht rapporteren over hun groene gehalte. Een duidelijke toets is daarvoor nodig. Dan kunnen financiële instellingen ook beter bepalen hoe duurzaam hun belangen zijn en of hun beleggingen en leningen de klimaatdoelen ondersteunen.

2 Hoe wil de EU dat oplossen?

Naar analogie van het systeem om planten te ordenen heeft de EU de ‘green taxonomy’ bedacht. Dat is een lijst van voorwaarden waaraan een groene investering moet voldoen. Het maakt deel uit van de Green Deal, het pakket aan maatregelen waarmee Europa naar een klimaatbestendige en groenere samenleving wil koersen. Daar zijn grote investeringen voor nodig, van zowel overheden als het bedrijfsleven. Het geld van pensioenfondsen, banken en verzekeraars stroomt makkelijker de groene kant op als er een heldere definitie ligt. Kapitaal voor duurzame investeringen kan daardoor ook goedkoper worden.

3 Waarom is de discussie zo taai?

Sommige landen en belangenbehartigers van de industrie proberen de definitie van ‘groen’ op te rekken. Tien landen, waaronder Polen, Hongarije en Griekenland, vinden dat gas als ‘transitiebrandstof’ door de groene keuring moet komen. Die discussie was nog niet beslecht. Maar twee weken terug circuleerde plots een voorstel in Brussel om inderdaad zowel gas – onder voorwaarden – als kernenergie tot de groene hoofdklasse toe te laten. Het zet de druk nu op de ketel omdat Commissievoorzitter Von der Leyen onlangs aankondigde op korte termijn eindelijk knopen te gaan doorhakken over de labels. Daarbij zei ze dat zowel gas als nucleaire energie nodig is in de toekomstige energiemix.

4 Hoe groen gaat het label dan nog worden?

Dat is nog niet te zeggen. De komende weken is er overleg, het definitieve voorstel en dus het besluit er over is weer uitgesteld. Intussen verscherpt het debat. De Oostenrijkse minister van energie en klimaat Leonore Gewessler heeft eerder deze maand aangekondigd naar het Europese Hof te stappen als de EU kernenergie door de groene keuring laat komen. Oostenrijk strijdt samen met Denemarken, Duitsland, Luxemburg en Portugal tegen de duurzame kwalificatie van nucleaire energie, een bondje ontstaan op de klimaattop in Glasgow. Het is te duur, te langzaam en te risicovol, betogen deze landen. Daartegenover staat een groep landen, onder aanvoering van Frankrijk en Finland, die juist stelt dat kernenergie CO 2 -vrij is, dus goed voor het klimaat, en dat het afval veilig opgeborgen kan worden.

5 Is er meer verzet tegen de gas- en kernlobby?

Tweehonderd milieuorganisaties, wetenschappers en banken als Triodos en ASN lieten eerder dit jaar van zich horen toen de lobby voor gas en kernenergie voet aan de grond leek te krijgen in Brussel. Zij verzetten zich vooral tegen de ‘minder slecht’-redenering. Gas is minder vervuilend dan kolen, maar dat maakt het nog geen groene optie. Laat de EU gas toe tot het groene etiket, dan blijven investeringen in dit soort fossiele brandstoffen nog steeds aantrekkelijk. Zo kan de EU de klimaatdoelen voor 2050 niet halen, stellen zij. Er is juist een verschuiving nodig van miljarden euro’s in de richting van schone energie zoals wind, zon en waterstof.

