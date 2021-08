Zelf het klimaat bestuderen met de atlas van het IPCC. ‘De atlas illustreert dat er nog iets te kiezen valt’

Naast een alarmerend klimaatrapport maakte het IPCC ook een interactieve online kaart waarop je zelf kunt zien hoe de opwarming van de aarde verschillende regio’s zal beïnvloeden. Er valt van alles aan- en uit te klikken: van datasets en tijdsperioden tot seizoenen en extreem weer. Probleem is alleen: voor de meeste mensen is de kaart erg complex. Wat zijn al die verschillende onderdelen, en wat zie je uiteindelijk?

Bart van den Hurk, klimaatwetenschapper bij Deltares en de Vrije Universiteit, coauteur van de klimaatkaart, schrikt van de kritiek. “Het idee is dat je zelf kunt kijken wat het klimaat gaat doen. Deze kaart zou echt een stuk gemakkelijker te begrijpen moeten zijn dan sommige andere die alleen voor wetenschappers bestemd zijn. De atlas zal zich nog verder ontwikkelen en helderder worden.”

Contrast tussen land en zee

Hij legt uit wat er precies te zien is. “De kaart werkt met verschillende datasets, regionale en mondiale modellen die je kunt aanvinken. Die regionale datasets, Cordex geheten, hebben veel meer rekenkracht en zijn gedetailleerder. Het contrast tussen land en zee, en de invloed van bijvoorbeeld gebergte op extreme neerslag is hierop veel beter te zien dan in de mondiale modellen.”

Echt toegankelijk is de interactieve atlas van het IPCC nog niet.

Wie inzoomt op Nederland, ziet dat dat gedeelte van de kaart is opgesplitst in twee regio’s: er loopt een lijn die de noordelijke kust van de rest van Nederland scheidt. De Atlas kijkt ook niet naar individuele landen maar naar grotere regio’s, zegt Van den Hurk.

“Op deze kaart ligt Nederland voor het grootste deel in een centrale Europese regio die tussen twee klimaatzones ligt. Aan de zuidkant verwacht je meer droogte en hete zomers, in het noorden ligt een zone waarin je juist meer regen zult gaan zien.” De extreme Nederlandse zomers die soms bloedheet zijn en dan weer erg nat, zijn een voorbeeld van de verschillende gevolgen van de opwarming van de aarde.

Regionale temperatuur

Ook zie je als gebruiker verschillende marges van onzekerheid in de klimaatvoorspellingen. “Voor verschillende aspecten van klimaatverandering is de mate van zekerheid anders. Voor de zeespiegelstijging weten we bijvoorbeeld minder goed hoe die zich op langere termijn zal ontwikkelen voor een bepaalde mondiale opwarming. Van andere onderdelen, zoals de regionale temperatuur, weten we veel beter hoe de stijging zal zijn voor een bepaald emissiescenario.”

Uiteindelijk is het doel van de kaart dat mensen zelf kunnen zien dat de opwarming van de aarde al stevig aan de gang ís, zegt Van den Hurk. “Je kunt nu echt zelf zien dat de hoogte van uitstoot een verschil maakt voor het klimaat. De klimaatatlas illustreert dat er nog steeds iets te kiezen valt.”

Lees ook:

‘Vluchten kan niet meer’. Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering

De aarde is al 1,2 graden opgewarmd. Het risico is groot dat de drempel van anderhalve graad opwarming snel is bereikt, waarschuwt secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties.