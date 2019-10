Zelf bomen en windmolens plaatsen scoort in de vernieuwde Duurzame 100

De groene beweging van mensen die zelf beginnen, bruist. Burgers nemen groenbeheer en energieproductie in eigen hand. Deels uit frustratie over getreuzel van anderen, maar bovenal is optimisme hun drijfveer, constateert de jury van de eerste Trouw Duurzame 100 ‘van onderop’. Die kon kiezen uit driehonderd verrassende inzendingen uit heel Nederland.

Van de eerste 25 namen vallen negen in de categorie energie, net als in groen. Hun doelen verschillen, maar er is een verbindende factor: het zijn koplopers. Ze mopperen niet dat het anders moet, maar beginnen gewoon. Zo is het project CALorie (nummer 95) druk doende om Castricum en omliggende dorpen in 2030 energieneutraal te krijgen. Energiecoöperatie Grunneger Power (nummer 86) zet zich met zonne- en windenergie in voor de provincie die onder de bevingen lijdt. “Daar willen we niet medeverantwoordelijk voor zijn”, motiveert ook het Friese collectief Wijnjewoude Energie Neutraal (nummer 98) eigen energieproductie.

Volhouders die eigenzinnig bijdragen

De vakjury beloont de volhouders, die soms eigenzinnig bijdragen aan een schoner milieu. Enjoycleaningup (nummer 77) spoort hondeneigenaars aan om de omgeving tijdens het uitlaten schoon te houden door zwerfvuil te rapen. Inmiddels lukte dat al bij driehonderd eigenaars in twaalf landen.

‘Omdenken’ kan op waardering van de jury rekenen, zeker als dat denken tot doen leidt. In Middelburg toverden bewoners een voormalig parkeerterrein om tot natuurspeelterrein met bos om in te ravotten (nummer 88). En bewoners in Griendtsveen transformeren een oud voetbalveld tot eigen energiefabriek, door er zonnepanelen te leggen (nummer 94).

Ook solopioniers worden beloond

Groepsresultaat gooit hoge ogen, maar de jury bekroont net zo goed individuele inspanning, hoe klein zo’n initiatief soms mag lijken. Zoals Marie-José de Zeeuw, die onder de naam Brood-Nodig onvermoeibaar de katoenen broodzak, in plaats van plastic, aanprijst (nummer 84). Nog zo’n solopionier is Martin van der Stok die sinds november 2018 zwerfafval raapt uit de berm langs wegen in Ede. Paul Joosten uit Zuidwending (nummer 78) haalde zelfstandig zijn historische huis uit begin vorige eeuw (1905) van het aardgas.

De jury ziet in hen de inspirators, die de goegemeente met hun uitmuntend gedrag een spiegel voorhouden.

De jury beloont ook burgers die duurzaam energiegebruik op een atypische manier bevorderen. De EnergyParty (nummer 85) organiseerde al tweehonderd themafeestjes over energie bij mensen thuis. De opzet? Vijf tot tien buren, collega’s, vrienden of kennissen komen samen om hun energierekening naast elkaar te leggen. Het doel is om hen inzicht te geven in hoe ze die rekening omlaag kunnen krijgen en hoe ze energie kunnen besparen en duurzamer kunnen leven.

Onthulling Duurzame 100 In aanloop naar de dag van de Duurzaamheid op 10 oktober, maakt Trouw de Duurzame 100 ‘van onderop’ bekend. Dat gebeurt in fases. Maandag worden de nummers 75-50 onthuld en woensdag 49-26. De aanvoerders van de lijst, inclusief de nummer één, worden 10 oktober ’s avonds bekend op een festival in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Na tien edities met een Duurzame 100 voor ondernemers, politici en wetenschappers, achtte Trouw de tijd rijp voor deze eerste lijst die waardevolle burgerinitiatieven centraal stelt. De definitieve ranglijst werd vakkundig samengesteld uit honderden door lezers ingezonden nominaties.

