Zeldzame jonge zeearend uit de Noordoostpolder overleden aan vogelgriep

Dit voorjaar waren natuurorganisaties nog opgetogen na de geboorte van een zeearend in een natuurgebied bij Kraggenburg in de Noordoostpolder. Niet eerder kroop daar een zeearend-kuiken uit het ei. Lange tijd kwam de vogel zelfs nauwelijks meer voor in Nederland.

Enkele weken geleden trof een vrijwilliger de jonge vogel echter dood aan. Uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) blijkt nu dat het dier is bezweken aan het vogelgriepvirus. Vermoedelijk is het dier ziek geworden door het eten van een besmet kadaver.

Meer slachtoffers

In het natuurgebied zijn nog ruim honderd andere vogels dood aangetroffen, waaronder knobbelzwanen, wilde eenden en grauwe ganzen. Deze watervogels zijn waarschijnlijk ook besmet met het virus. Natuurmonumenten vermoedt dat de vogelgriep in het gebied nog meer slachtoffers heeft gemaakt, maar kleinere vogels zijn in het rietmoeras amper terug te vinden.

Ook vanuit andere plekken in Nederland melden natuurorganisaties ongewoon grote aantallen dode vogels. Dat Europa kampt met de ergste uitbraak van vogelgriep ooit, werd begin dit jaar al duidelijk. Ook het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) erkent dat de situatie zorgelijk is. “Niet eerder circuleerde het virus zo heftig, langdurig en uitgebreid in wilde-vogelpopulaties.”

Voorkomen van verspreiding

Om de verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dode vogels snel weg te halen. In de omgeving van Kraggenburg heeft Natuurmonumenten echter moeite met het ruimen van de dieren, mede doordat zij in het water drijven. De gebiedsbeheerder heeft de overheid om hulp gevraagd.

Ook op andere plekken ondervindt Natuurmonumenten problemen met het ruimen van de vogels. “Veiligheidsregio’s, verschillende ministeries, gemeenten en de NVWA wijzen elkaar aan als verantwoordelijke. Waarna natuurorganisaties met de dode vogels blijven zitten, met alle risico’s voor wilde vogels, de volksgezondheid en de landbouw”, stelt Natuurmonumenten in een verklaring.

Volgens het ministerie is het opruimen van de dode vogels in eerste plaats een aangelegenheid van de rechthebbende of beheerder van de grond. Wel werkt het ministerie aan richtlijnen voor organisaties en overheden die te maken krijgen met vogelgriep in hun gebied.

De rijksoverheid waarschuwt wandelaars om dode vogels nooit met blote handen aan te raken en honden in natuurgebieden aan te lijnen. Als iemand meer dan twintig dode vogels aantreft, moet hij of zij contact opnemen met het landelijk meldpunt dierziekten van de NVWA.

