WWF waarschuwt: We ademen, eten en drinken plastic, tot wel een creditcard per week

Satellieten gaan plastic opsporen

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA werkt aan satellieten die rond de aarde cirkelen om plastic in de wereldzeeën te detecteren. Vanuit de ruimte zou meer zicht op het plastic moeten zijn dan vanuit een boot op het water, is de gedachte. In de eerste fase van het onderzoek, die vorige week is afgerond, zijn in een groot bassin bij instituut Deltares in Delft golven van de Atlantische oceaan nagebootst, waarbij de meetapparatuur stukken plastic moest opsporen.

“Grote stukken plastic waren duidelijk te detecteren, dus zijn we steeds kleinere deeltjes plastic in het bassin gaan gooien”, vertelt Peter de Maagt van ESA. De deeltjes varieerden van plastic flessen, tot piepschuim en rietjes, en daar dan soms ook weer de helft of een kwart van. Hoe meer deeltjes bij elkaar in het bad, hoe makkelijker de meetapparatuur ze oppikte. Maar dat lukte ook bij kleine hoeveelheden. Er volgen meer testen bij Deltares, waarna de meetapparatuur met een drone of vliegtuig op een meer of de Noordzee zal worden getest.