Wordt het echt wat tussen wolvin GW2090f en wolf GW2397m?

Eh? GW watte? GW staat voor grijze wolf, legt Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging uit. “Onder dat nummer is dit vrouwtjesdier bekend bij het Duitse onderzoeksinstituut Senckenberg, dat DNA-profielen van wolven beheert.”

Want GW2090f komt uit Duitsland en heeft zich, zo is inmiddels vastgesteld met DNA-onderzoek, zes maanden opgehouden in Drenthe, genoeg voor het predicaat ‘gevestigd’, zo blijkt uit de nieuwste Tussenrapportage Wolf. Die rapportage, waarvoor de Zoogdiervereniging informatie aanleverde, is van BIJ12, de organisatie die boeren wolvenschade vergoedt. Drentse geiten en schapenhouders kunnen nu rekenen op subsidie, als ze maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. In Nederland zijn nu elf verschillende wolven aangetoond.

SITE rapportage wolvenstand Nederland Beeld Bart Friso

Maar wat is precies gevestigd? Twee jaar terug hield zich ook in Drenthe een mannetjeswolf op gedurende een half jaar. Van dat dier, vooral op jonge leeftijd zwerver in hart en nieren, is nadien weinig meer van vernomen. La Haye: “Dat kan aan van alles en nog wat gelegen hebben. Wolven voeden zich graag met zwijnen en herten, en zwijnen kom je niet zoveel tegen in die provincie.” Wolven vinden ook toeristen niet fijn. En die heb je veel in Drenthe.

Toch is er hoop dat GW2090f wat langer verpoost in Drenthe. "Mogelijk vormt zij een paar met wolf GW2397m”, staat in de rapportage. Al heeft deze Don Juan nog niet de reputatie van een blijvertje. De mannelijke wolf heeft namelijk ook sporen achtergelaten in Friesland. Maar wat niet is, kan natuurlijk nog komen.

