Wordt de anderhalve graad in leven gehouden? Dat moet vandaag blijken

Er gaat vandaag een tweede versie van het slotakkoord rond. Hoe wordt hierop gereageerd?

Landen houden hun reacties geheim. De openlijke reacties komen dan van de zogenaamde waarnemers, zoals aanwezige milieuorganisaties. Sommige ontwikkelingslanden zullen wél hun mening laten horen, omdat ze ontevreden zijn over het niet halen van de anderhalve graad. Zij vinden dat het te veel gaat over details die alleen westerse landen iets aangaat. Volgens hen zou het akkoord van meer urgentie moeten spreken en meer concrete toezeggingen moeten bevatten.

Alok Sharma, de voorzitter van de klimaattop, zegt steeds: “Houd de anderhalve graad in leven.” De ministers en ambtenaren spreken vaak over ‘the gap’: het verschil tussen wat maatregelen teweeg brengen en wat er nodig is om onder die anderhalve graad te blijven. Dit gat wordt steeds kleiner, ook weer na deze top. Een van de medewerkers van Frans Timmermans zei dat die anderhalve graad nu niet gehaald gaat worden, maar dat de nieuwe plannen het gat wel verkleinen ten opzichte van de vorige top. Toch staat of valt het eventueel halen van de Parijsdoelen met de uitvoering van plannen: Wat gaan landen werkelijk doen?

Als het commentaar van landen is verwerkt, ligt er dan vandaag een akkoord?

Elke klimaattop heeft de spannende vrijdag, waarop moet blijken wat de uitkomst is. Daar is op dit moment geen peil op te trekken. Twee jaar geleden bij de klimaattop in Madrid was er meer openlijk gedoe dan dit jaar, meer chagrijn. Dat merkte je ook in het resultaat. Die top is op weinig uitgedraaid. Dit jaar is er niets te zeggen over waar het naartoe gaat en blijft het stil over de afsluiting van de top. Die stilte kan alles betekenen. De overleggen kunnen als een nachtkaars uitdoven, maar het kan ook zijn dat de ministers opeens naar buiten komen met een slotakkoord. Wat ongetwijfeld een van de conclusies zal zijn, is dat landen kiezen voor kleine stap vooruit in dit slotakkoord, om daar volgend jaar op verder te bouwen.

Als ze er vandaag uitkomen, hoe zullen ze het akkoord dan presenteren?

Als het een gewoon akkoord wordt, zal voorzitter Sharma het akkoord waarschijnlijk in een persconferentie presenteren. Mocht het een ambitieus akkoord worden, dan komt Boris Johnson misschien wel opdraven. In Parijs waren regeringsleiders aanwezig, die allemaal enthousiast waren over de uitkomst. Hier wordt geen historisch akkoord gesloten. De wereldleiders komen niet terug naar Glasgow. Het zal slechts een voortgangsafspraak zijn.

Het is deze top veel over compensatiemaatregelen en financiering gegaan. Hoe zou dat in zijn werk gaan?

Ik sprak gisteren met iemand van Cordaid over een project wat zij aan het doen zijn in Burkina Faso. Als ontwikkelingsorganisatie geven zij invulling aan geldstromen die de effecten van klimaatverandering tegen moeten gaan. Niet met een ouderwetse charitatieve instelling, maar met een hele reële aanpak. Door natuurherstel en bebossing, zorgen ze voor meer adaptatie, biodiversiteitsherstel en compensatie voor CO2-uitstoot. In het hele proces betrekken ze de mensen waar het over gaat. Door het herstellen van landschappen, kunnen lokale gemeenschappen meer oogsten. Op de klimaattop wordt veelal op de korte termijn geredeneerd, dan is het fijn om zo’n organisatie te horen.

