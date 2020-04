Woningcorporaties en energiebedrijven willen huishoudens nu écht van het gas afhalen

Bij honderdduizend huurhuizen moet zo snel mogelijk de gaskraan dicht, uiterlijk 2022. Dat doel stond al in het landelijk Klimaatakkoord uit 2019. Alleen: de uitvoering loopt stroef. Overheden en bedrijven zitten vaak op elkaar te wachten, bewoners twijfelen. In de hoop die impasse te doorbreken, presenteren 35 woningcorporaties en vijf warmtebedrijven vandaag een akkoord.

Daarin beloven energieleveranciers transparant te zijn, over hun investeringen en winst. Dit moet wantrouwen wegnemen, over troebele kostenplaatjes in de warmtehandel. Bovendien mogen bewoners die overstappen op een alternatieve warmtebron geen hogere maandnota krijgen dan hun oude gasrekening. Dankzij een “eerlijke prijs” wordt gasloos wonen aantrekkelijk, zeggen de initiatiefnemers. Ze doen de belofte ondanks de onzekere coronatijd. Corporaties willen de “startmotor” zijn, om gasloos wonen op gang te helpen.

Woningeigenaren in een ‘huurwijk’ moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen, wanneer een cluster huurhuizen in één klap aardgasvrij wordt, zo beoogt het akkoord. Woningbezitters kunnen aanhaken op het warmtenet van huurwoningen. Het Rijk moet huiseigenaren daar een speciale subsidie voor gaan bieden, bepleiten de woningcorporaties en energiebedrijven. Er bestaan al wel subsidiepotten voor aardgasvrije proefwijken, maar nog niet voor een individuele woningeigenaar die wil meedoen aan een warmtenet.

Een warmtenet in plaats van aardgas

De nieuwe afspraken moeten ervoor zorgen dat huurwoningen versneld aangesloten worden op een warmtenet, in plaats van aardgas. Een warmtenetwerk is, naast elektrische warmtepompen en schoon gas, een van de alternatieven die huizen gasloos kan maken. Bedrijven leveren energie in de vorm van warm water, afkomstig van (industriële) fabrieken, biomassacentrales of bodemenergie.

Daarmee willen de woningcorporaties, verenigd in de koepel Aedes, samen met de vijf warmtebedrijven (Eneco, Vattenfall, Ennatuurlijk, Stadsverwarming Purmerend en HVC) grofweg de helft van de honderdduizend huurhuizen op warmtenetten gaan aansluiten. De Woonbond en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn blij met de afspraken. Gemeenten slagen er zelf onvoldoende in de “regiefunctie” op zich te nemen.

Ook het Rijk, dat eind maart al 200 miljoen euro beloofde voor 55.000 gasvrije huurhuizen, steunt het akkoord. In 2030 moeten 1,5 miljoen Nederlandse woningen van het aardgas af zijn, staat in het landelijk Klimaatakkoord. Door dalende kosten en schaal kunnen richting 2050 alle 7 miljoen huishoudens de cv-ketel wegdoen, is het streven.

