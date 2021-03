Wolvin doodgereden op de provinciale weg bij Ede

Op de provinciale weg N224 bij Ede is zaterdagmorgen een wolvin doodgereden. Het gaat mogelijk om de wolvin die al jaren solitair op de Midden-Veluwe leefde. Dat kan pas met zekerheid worden gezegd als er sectie is verricht op het kadaver van het dier, aldus de provincie Gelderland.

De wolvin werd rond elf uur aangereden toen ze de weg overstak. De automobilist waarschuwde een boswachter van Natuurmonumenten en een faunabeheerder van de gemeente Ede. Die hebben vastgesteld dat de wolf in goede conditie was. De dode wolf is naar een kantoor van Natuurmonumenten in de buurt van Ede gebracht, maar de sectie en nader veterinair onderzoek zal worden verricht bij het Dutch Wildlife Health Centre van de Universiteit Utrecht.

Het is niet de eerste keer dat er op de Veluwe een wolf wordt doodgereden. Precies een jaar geleden reed een automobilist een jonge wolf aan uit het eerste wolvennest op de Noord-Veluwe. Het gewonde dier vluchtte nog het bos in, maar werd korte tijd later dood in de buurt van de aanrijding gevonden.

