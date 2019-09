Wolvenwelpen laten zich weer eens zien

Er zijn filmbeelden gemaakt van jonge wolven op de Veluwe. Natuurfilmer Patrick van Es maakte die eind augustus. Wolven in Nederland bevestigt aan Omroep Gelderland dat het om de welpen gaat die in juni al werden gespot.

De wolven op de Veluwe zijn, voor zover Wolven in Nederland weet, de eerste roedel in de Benelux in ongeveer 200 jaar. De welpen zijn vermoedelijk geboren in april, zei woordvoerder Glenn Lelieveld tegen Omroep Gelderland. Behalve de drie volwassen wolven lopen er zeker drie en mogelijk vijf jonge wolven rond op de Veluwe.

“Ze groeien ontzettend snel”, zei Lelieveld tegen de Gelderse verslaggever. “De wolvenwelpjes gaan nu al met hun ouders op pad om het jagen te leren en binnen een paar maanden kunnen ze dit zelfstandig.” Toch blijven de wolfjes meestal langer bij hun ouders. “Ze blijven nog zo’n twee jaar bij de roedel om hun jachtkunsten te verfijnen.” Baren de wolvenouders volgend jaar nieuwe jongen, dan helpt de generatie van dit jaar mee met jagen om hun jongere broertjes en zusjes van eten te voorzien.

(Lees verder na de video)

In februari maakte onderzoek van uitwerpselen duidelijk dat er behalve een vrouwtje ook een mannetjeswolf in de Veluwe rondliep. Daardoor ontstond de hoop dat de twee jongen zouden krijgen. Wolven in Nederland, dat een meldpunt voor wolfwaarnemingen beheert, kon in juni bevestigen dat er sprake was van gezinsuitbreiding. In juni doken er beelden op van de wolfjes, geschoten door een webcam, maar die waren minder duidelijk dan de beelden die nu zijn geschoten.

Natuurbeheerders riepen het publiek eerder op om de dieren met rust te laten en de natuur niet te verstoren. Waar de filmbeelden zijn gemaakt, wordt dan ook niet bekendgemaakt om te voorkomen dat mensen op zoek gaan naar de wolven. De afgelopen tijd zijn tientallen mensen bekeurd die de regels hadden overtraden en de rust in het gebied verstoorden.

