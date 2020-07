WNF in actie voor de narwal (en indirect voor Inuit-gemeenschappen)

Het geluid van brekend poolijs om een zeeroute vrij te houden, maakt de narwal gek. De tandwalvis maakt zelf geluiden onder water om de weg te vinden, naar voedsel te zoeken en met soortgenoten te communiceren. Door andere geluiden raakt het zoogdier de kluts kwijt en kan het geen voedsel meer vinden. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) vreest dat dit op grote schaal zal gebeuren, als een ijzerertsmijn op Baffineiland in Arctisch Canada toestemming krijgt de productie flink te verhogen.

Onderdeel van het uitbreidingsplan van de Baffin Iron Mines Corporation voor de Mary Rivermijn is de vaarroute tussen Canada en Groenland tien maanden per jaar open te houden. Ook moet er een 110 meter lange spoorlijn door ecologisch fragiel gebied worden aangelegd en heeft de haven in de Eclipsbaai meer ruimte nodig. Hiervandaan varen nu jaarlijks 58 schepen uit, en terug, voornamelijk naar Rotterdam, vanwaar het erts verder Europa in wordt getransporteerd. In het plan wordt dit aantal schepen verdrievoudigd.

Het WNF maakt zich hier grote zorgen over. “Schade aan het fragiele Arctische ecosysteem moet absoluut worden voorkomen”, zegt noordpoolexpert Gert Polet. “WNF wil dat alle impact op het beoogde mijngebied en langs de hele scheepvaartroute die met de uitbreiding samenhangt in ogenschouw wordt genomen.”

Er leven tienduizend narwals in de baai bij Baffineiland en afhankelijk van het jaargetijde twee of drie keer zoveel in de noordpoolstreek tussen Canada en Groenland. Het dier, dat behoort tot de grondeldolfijnen en wordt gekenmerkt door een uitgegroeide slagtand die wel drie meter lang kan worden, is een belangrijke prooi voor inheemse Inuit, naast walrussen en Groenlandse walvissen die ook door de toenemende drukte worden verstoord.

In het territorium Nunavut, waar dit gebied onder valt, wonen zo’n tienduizend Inuit. Een aantal van hen maakt bezwaar tegen uitbreiding van de mijn, de afdeling Canada van het WNF deed dat ook. “Het is van groot belang dat de stem van de inheemse bevolking wordt gehoord”, zegt Polet. Ook Groenland heeft een kritische zienswijze afgegeven.

Polet put enige hoop uit eerdere ontwikkelingen. Vier jaar geleden gaf Shell zijn licenties om gas en olie te winnen in de Lancasterbaai in Arctisch Canadees gebied op, nadat ook toen Inuit hun zorgen hadden geuit over aantasting van kwetsbaar gebied. Een rechtszaak tegen de centrale overheid van Canada werd daarmee overbodig. Hij hoopt dat zoiets ook nu gebeurd. “Wereldwijd is er geen gebrek aan ijzererts. Waarom zou je het dan halen uit een kwetsbaar gebied als de Noordpool, waar het ecosysteem toch al onder druk staat door klimaatverandering en milieuvervuiling?”

