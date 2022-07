Windturbines groeien in zeewater razendsnel

Windturbines van 200 meter hoog beginnen net aan de horizon te verschijnen. Dat lijkt al enorm, maar in de Noordzee komen over twee of drie jaar molens van pakweg 280 meter. En in Zweden speculeren ze al over turbines van 385 meter. Ruim drie Domtorens op elkaar.

Nou is bij windmolens de hoogte niet het allerbelangrijkste, uiteindelijk gaat het om de stroom die ze kunnen opwekken. Maar die hoogte spreekt denk ik toch meer tot de verbeelding. Als Nederlander weten we hoe de Domtoren er uit ziet, of de Euromast. En velen zullen weten dat de Domtoren 112 meter hoog is, en de Euromast 185 meter.

Dat zijn forse afmetingen, maar als het aan de bouwers van windturbines ligt, zullen de twee voorbeelden van nationale trots in Nederland spoedig verbleken bij wat er in honderdvoud in de Noordzee en andere wateren wordt neergezet.

Hollandse kust

Veel aandacht trok eind vorig jaar het bericht dat het Deense energiebedrijf Orsted voor de Zweedse kust een windpark wil bouwen met turbines van mogelijk 385 meter hoog. Ik zeg mogelijk, omdat de turbines nog niet bestaan. Maar Orsted gaat pas in 2026 bouwen, dus er is nog tijd om de molens te laten groeien. En groeien doen ze de laatste jaren snel. Zie de tekening met de ontwikkeling in de afgelopen dertig jaar.

De ontwikkeling van windturbines. In twintig jaar zijn ze vijf keer zo groot geworden, en maar liefst 48 keer productiever. Over vijf jaar zou er een turbine kunnen zijn die ruim honderd turbines uit 1990 vervangt. Beeld Vincent Dekker

Ik kom nu met dat nieuws over die mogelijke megamolens omdat hetzelfde Orsted samen met TotalEnergies een bod heeft gedaan voor de aanleg van windmolenparken op 52 kilometer uit de Noord- en Zuid-Hollandse kust. Daar moeten twee parken van elk 700 MW aan windturbines verrijzen, Hollandse Kust West geheten (HKW). Orsted was eerder, en toen nog onder zijn oude naam Dong Energy, de bouwer van de windparken Borssele 1 en 2. Voor de Zeeuwse kust hebben ze turbines neergezet van 8 MW en zo'n 150 meter hoog, wat zes jaar geleden bij het winnen van de aanbesteding als echt groot gold. En nu zegt Orsted in een intern stuk dat de molens voor HKW flink groter kunnen worden.

Verdubbeling in zeven jaar

Eerlijk gezegd denk ik niet dat bij Hollandse Kust West een 385-meter molen zal verschijnen. Het park moet namelijk al in 2024 gebouwd gaan worden, en dat is erg kort dag. Ik gok erop dat het eerder in de buurt van de 290 meter zal zijn. Dat is het formaat van een 15 MW windturbine die Siemens gaat leveren voor een park in het Britse deel van de Noordzee. Dat zou evengoed al bijna een verdubbeling zijn van de capaciteit vergeleken met de turbines van Borssele 1 en 2. En dat in slechts zo'n zeven jaar. De Noordzee is echt een groeizame streek als het om windturbines gaat...

Overigens haal je met zulke grote molens niet zonder meer ook het dubbele aan stroom uit een bepaald deel van van de Noordzee. De turbines moeten namelijk verder uit elkaar staan om de luchtstroming rond naburige turbines niet te verstoren. Je kunt dan op hetzelfde oppervlakte minder molens kwijt. Maar per molen krijg je wel meer energie, omdat de wieken groter zijn en bovendien hoger in de lucht steken. Daar waait de wind wat harder dan op geringere hoogte.

Dure kabeltjes

Financieel zijn grotere turbines ook slimmer omdat je er minder nodig hebt om dezelfde hoeveel stroom op te wekken. Dat scheelt investeringen in de turbines zelf, in het onderhoud ervan en in de kabels die de molens verbinden met een centrale transformator. Alleen die kabels kosten al zo'n miljoen euro per kilometer en voor een park als HKW, met afstanden tot 10 kilometer tussen turbine en transformator, komt dat gemiddeld op zo’n vijf miljoen euro per molen.

Dan maakt het veel uit of je een park met 90 turbines moet bouwen of dat je er aan 45 genoeg hebt. Voor de twee parken van HKW scheelt dat een half miljard, geld dat Nederlandse stroomverbruikers straks niet hoeven te betalen via een wat hogere kWh-prijs...

