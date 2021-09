Wildkamperen als studie-onderdeel aan Universiteit van Wageningen. ‘We moeten uit het hoofd, in het hart’

Vuur maken zonder lucifers valt niet mee, zelfs niet als je een ervaren bushcrafter bent. Anna Luijten probeert het eerst met twee houtjes en een vuurboog. Door de snaar van de boog om een stokje heen en weer te bewegen, draait het ene houtje heel hard rond in een kuiltje in het andere houtje. Binnen de kortste keren is er rook. Het hout wordt zelfs zó heet dat zich een klein hoopje koolstofpoeder aan de voet van het draaiende stokje verzamelt. In deze korte demonstratie blijft het bij rook zonder vuur.

De tweede methode die gastdocent Luijten demonstreert, geeft vrijwel direct een smeulend vuurtje. Met twee stukken vuursteen heeft ze een vonk op wat pluisjes gemikt, die ze van een stuk tonderzwam had geschraapt. “Als je dit smeulende pluisje in wat droog gras legt, heb je zo een vuur!”

De demonstratie van Luijten is het sluitstuk van een dagje wandelen en kamperen voor een twaalftal studenten van de universiteit in Wageningen. Van de campus zijn ze naar landgoed Remmerstein in Rhenen gelopen, waar ze van de eigenaren een nachtje mogen wildkamperen.

De mens is minder dan een rimpeltje in de tijd

“Een deel van deze tocht van acht kilometer is een soort tijdreis”, zegt Reineke van Tol. Zij organiseert het vak Wild Perspectives aan de universiteit. “De laatste 4,6 kilomeer staat voor de 4,6 miljard jaar die onze aarde nu bestaat. Iedere stap van ongeveer een meter staat voor een miljoen jaar. Op onze wandeling van Wageningen naar Rhenen, ofwel van het begin van onze planeet tot nu, verscheen de mens pas in het allerlaatste kleine stukje van de allerlaatste stap, de laatste 12 cm in Rhenen, op het toneel. We zijn minder dan een rimpeltje in de tijd.”

Bushcraften, wildkamperen, tijdreizen, het lijken luchtige spelletjes voor een groep scouts. Toch benadrukt Van Tol dat de studenten wel degelijk de volle mep aan academische studiepunten krijgen voor haar vak.

“Ons westers perspectief op de wereld en op de natuur is nogal beperkt”, stelt ze. “We denken dat we voor alle problemen een technologische oplossing kunnen bedenken. Je hoeft dezer dagen maar om je heen te kijken om te zien dat dit ons nu toch echt in de problemen brengt. Het klimaat verandert en brengt meer overstromingen, bosbranden en hittegolven. En ondertussen holt de biodiversiteit achteruit.

Het bos ligt vol tentharingen

“Ik merk bij mensen van mijn generatie dat dit ze soms een gevoel van verlamming geeft, ze zien geen handelingsperspectief. Wat we met dit college willen laten zien, is dat er meer is dan alleen het westerse, door mensen en technologie gedomineerde perspectief; dat je ook vanuit de natuur kunt denken en leven.”

Luijten laat de studenten zien hoe je een bivak kunt maken in het bos met een simpel stukje tentdoek en een lang touw. “Dat touw maak je aan één kant met een Siberische slipsteek aan de boom vast. Een heel handige knoop, die je ook kunt leggen als je midden in de winter dikke handschoenen aan hebt”, bezweert Luijten. “Tentharingen heb je niet nodig, het bos ligt vol haringen. Met je mes een puntje slijpen aan een stevig takje en klaar.”

Behalve in bushcraft-technieken, bekwamen de studenten zich ook in theater- en verteltechnieken, zegt Van Tol. “Storytelling is onder traditionele volkeren een heel gebruikelijke manier van kennisoverdracht. We vragen de studenten om zich in hun situatie te verplaatsen. En we vragen ze zelfs om zich in te leven in het perspectief van dieren. Sluip maar eens op je blote voeten door het bos, dan merk je hoe lastig het is om je ongehoord en ongezien door de natuur te bewegen.”

Studenten gaan eindelijk naar buiten

Studenten maken ook kennis met landschapsontwerp. Ze denken na over wat de consequenties zijn wanneer je een landschap inricht vanuit een ander perspectief dan dat van de mens.

Het college gaat erin als koek bij de Braziliaanse student Brenno Francioli. Na een carrière als olympisch windsurfer – ‘Ik heb nog met Kiran Badloe en Dorian van Rijsselberghe getraind’ – is hij naar Wageningen gekomen om milieuwetenschappen te studeren. “Dit is voor het eerst na twee jaar studie dat ik daadwerkelijk in contact kom met het milieu dat ik moet bestuderen”, zegt hij lachend. “Door covid zijn de paar excursies die in het curriculum zitten uitgevallen, dus het is heel welkom om op deze manier eindelijk met de Nederlandse natuur kennis te maken.”

Ook de Nederlandse studente bos- en natuurbeheer Loes Kortenoever is razend enthousiast over het college. “Ik heb een bachelor wiskunde achter de rug. Dat is bij uitstek een vak waarbij je veel binnen zit en met je hoofd bezig bent. Ik miste het buitenzijn verschrikkelijk. Nu, bij bos- en natuurbeheer wil ik me verdiepen in de omgang van verschillende culturen met planten. Dan is dit college een goed begin.”

Leven mét de natuur zijn we helemaal verleerd

Docent Van Tol hoopt vooral dat de studenten, na een week gastlessen en colleges in het veld en daarna een week thuis schrijven aan een essay over die andere perspectieven op de natuur en op duurzaam leven, wat meer ‘uit hun hoofd’ en ‘in hun hart’ raken. Van Tol: “We worden aan de universiteit heel goed getraind om na te denken óver de natuur, maar leven mét de natuur zijn we helemaal verleerd, als we het al konden.”

En nee, ze vindt niet dat ze wat aan de late kant is, door een groep van voornamelijk twintigers kennis te laten maken met het buitenleven.

“Natuurlijk, het liefst zou je alle basisschoolleerlingen laten zien hoe je brandnetelthee kunt maken en hoe je met minimale middelen een tent bouwt. Maar juist ook voor deze groep universitaire studenten, die zoveel met hun hoofd moeten werken, is dit nog heel nuttig. Als het aan mij ligt, krijgt dit college een vaste plek in het curriculum van alle studenten. In ieder geval zouden veel meer colleges buiten gegeven moeten worden.”

