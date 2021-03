Wilde dieren hebben maar een klein aandeel in de stikstofuitstoot

Van alle stikstofuitstoot in Nederland is minder dan een procent afkomstig van dieren die in het wild in de natuur leven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het RIVM in opdracht van minister Schouten (landbouw, natuur en voedselkwaliteit). De Tweede Kamer had de minister om dit onderzoek gevraagd.

In de debatten die de Tweede Kamer de afgelopen tijd voerde over het verminderen van stikstof rees de vraag hoeveel stikstof er wordt uitgestoten door wilde dieren in de natuur. De uitstoot van de veehouderij is bekend (zo’n 45 procent van het totaal), maar de zogeheten ‘biogene emissie’ was niet in beeld. Terwijl daarover met name in de agrarische sector wel vragen leven: wat is bijvoorbeeld de stikstofuitstoot van ganzen die in de natuur poepen?

Het RIVM heeft nu van tweehonderd diersoorten (hoofdzakelijk vogels) in kaart gebracht wat zij bijdragen aan de Nederlandse stikstofuitstoot. Hun aandeel blijkt minder dan een procent van het totaal te zijn.

Uit het onderzoek komt naar voren dat van alle vogelsoorten de grauwe gans en de kolgans het meest bijdragen aan de stikstofuitstoot. Deze watervogels zorgen per jaar allebei voor ongeveer 130 duizend kilo stikstof (in de vorm van ammoniak uit hun uitwerpselen) in de natuur. Nederlandse koeien produceren jaarlijks rond de 65 miljoen kilo ammoniak.

Volgens het RIVM zorgen deze gegevens ervoor dat het beeld van de herkomst van stikstof in Nederland completer wordt. Maar nu de bijdrage van in het wild levende dieren zo gering blijkt te zijn, leidt dit niet tot veranderingen in de verdeling van de uitstoot over de verschillende bronnen.

Het RIVM wijst erop dat er geen wettelijke verplichting bestaat om de uitstoot van wilde dieren in de natuur in kaart te brengen. Nederland is het eerste Europese land dat dit nu heeft gedaan.

