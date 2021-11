Wie is er eigenlijk wél gelukkig met ‘Glasgow'?

Aniek Moonen, voorzitster van de Jonge Klimaatbeweging, volgde de klimaatonderhandelingen op de voet – deels ook in Glasgow zelf.

Wat betekent dit akkoord voor jouw toekomst?

“Als we op dit klimaatakkoord afgaan, is er weinig toekomst voor ons weggelegd. Zo wordt het klimaatprobleem niet opgelost, zeker niet in dit tempo. Onze premier riep in Glasgow ‘actie actie actie’. Maar in de blue zone (de ruimte voor onderhandelaars. red) van Glasgow hing absoluut niet de sfeer van ‘Hé de aarde vergaat, en wij hebben twee weken om dat serieus aan te pakken’.”

Wat mis je vooral in dit akkoord?

“Concrete afspraken over het terugdringen van fossiele brandstoffen. We weten al zo lang dat die de bron zijn van de temperatuurstijging op aarde. Dat wordt nu wel erkend, maar zoiets is natuurlijk slechts een eerste stap.”

Vertrouwen jullie de politiek nog wel?

“Het voelt heel vreemd, dat alle feiten op tafel liggen maar het toch niet lukt in beweging te komen. Maar je moet er wel langs deze weg uitkomen. De invloed van de fossiele sector is gewoon te groot: er liepen in Glasgow meer fossiele lobbyisten rond dan de vertegenwoordigers van de grootste landendelegatie.”

Wat moet er dan gebeuren?

“Persoonlijk vind ik dat landen die zwaar worden getroffen door klimaatproblemen, bijvoorbeeld eilandstaten, meer invloed moeten krijgen op het akkoord. Zo moet ook de stem van jongeren en toekomstige generaties, die de klimaatgevolgen écht gaan ondervinden, veel zwaarder meewegen in wat wordt afgesproken.”

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, tijdens een overleg in de Tweede Kamer. Beeld ANP

Ed Nijpels, VVD-coryfee, klimaatbestuurder, voorzitter Klimaatberaad, is teleurgesteld.



VN-baas Guterres is erg teleurgesteld. Hij mist actie op de klimaattop.

“Guterres heeft gelijk. Het hoofddoel van Glasgow was toch vooral controleren of landen doen wat ze in Parijs (2015) beloofden: de CO2-uitstoot voldoende reduceren. Daarvan is dus niks terechtgekomen. Er waren wel mooie zij-afspraken, over terugdringing methaanuitstoot of dat China en de VS elkaar op dit terrein niet gaan bestrijden. Maar per saldo is het veel te weinig.”

De jonge generatie vreest nu voor haar toekomst.

“Dat is natuurlijk terecht. Ik heb ook kinderen, zij gaan met mij ook het debat aan. Hoe kan het dat zoveel feiten bekend zijn maar dat de politiek het zo laat afweten? Dan zeg ik dat het in politiek altijd om compromissen gaat. En klimaatbeleid maak je met 200 landen. Het was treurig om te zien hoe tijdens Glasgow iedere dag steeds wat afbrokkelde van wat de Britse voorzitter aanvankelijk als teksten had voorgesteld.”

Kan het ook anders?

“In 1989 organiseerde Nederland, twee maanden na oprichting van VN-klimaatpanel IPCC, als eerste land een internationale klimaattop, in Noordwijk. Ik was toen nog minister van milieu. Als we toen hadden gehandeld naar wat we toen afspraken, waren we nu mooi onder de anderhalve graad opwarming gebleven. Maar premier Rutte zei onlangs dat Nederland olympisch kampioen klimaatbeleid wordt. Nu komen we nog niet eens in aanmerking voor een blikken medaille. Dus het nieuwe Regeerakkoord biedt kansen: we moeten naar 55 procent CO2-reductie in 2030. Actie, concrete afspraken, dáár gaat het om.”

Roderik van de Wal, klimaatwetenschapper, Universiteit Utrecht, schreef mee aan een IPCC-klimaatstudie; en hoorde ook weinig positiefs.

Wat betekent Glasgow voor het smelten van de ijskappen en de zeespiegelstijging?

“Ik heb niets gehoord dat dat proces zal stoppen. Wat nodig is, zijn harde afspraken én beleid tot vermindering van uitstoot broeikasgassen. Maar die bleven in Glasgow uit. Een gemiste kans dus.”

Maar wel is nu mondiaal erkend dat de klimaatgevolgen meevallen, als de aarde niet verder opwarmt dan 1,5 graden.

“Ja, de werkelijkheid is echter dat we, met alle klimaatbeloftes die tot nu toe zijn gedaan, afstevenen op 2,7 graad stijging aan het eind van deze eeuw. Dat heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid op aarde. Ook daarom zijn extra afspraken noodzakelijk. Voor Nederland zijn de klimaatgevolgen tot 2100 wel te overzien. Wij zijn zo rijk, wij kunnen ons wel aanpassen.”

Maar het KNMI verklaarde onlangs nog dat Nederland kopje onder kan gaan door de zeespiegelstijging...

“Dan heb je het over de lange termijn, na 2100 en zonder gewijzigd beleid. IJs smelt traag en groeit nooit meer aan. 2,7 graden is dan echt problematisch voor toekomstige generaties. Daarom ook is het zo teleurstellend dat die urgentie niet gevoeld is in Glasgow.”

Meer reacties: Demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz: Op de klimaattop in Glasgow “is vooruitgang geboekt” en zijn “belangrijke afspraken gemaakt”, maar Nederland had “op een ambitieuzere en concretere slotverklaring” ingezet. Dat zegt demissionair staatssecretaris van Klimaat Dilan Yeşilgöz in een verklaring. “Kortom: er is vooruitgang geboekt, maar er is ook nog heel veel werk te doen om de aarde op een goede manier door te geven aan volgende generaties.” “Toch mogen we de opbrengst van deze klimaattop niet onderschatten. Er zijn belangrijke afspraken gemaakt over wereldwijde handel in CO2-rechten en landen die dat nog niet hebben gedaan moeten volgend jaar alsnog met ambitieuze plannen komen voor 2030", aldus Yeşilgöz. Ook de verklaringen over onder meer schonere vrachtwagens dragen volgens haar “als ze worden uitgevoerd” bij aan het terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen. “De komende tijd moeten we onze ambities verder verhogen en woorden omzetten in daden”, schrijft de staatssecretaris. Op de rol van dit kabinet of het volgende kabinet gaat ze in de verklaring niet in. Volgens een woordvoerder volgt er nog een uitgebreidere reactie in een brief aan de Tweede Kamer. (ANP) Voorzitter klimaattop Alok Sharma: fragiele overwinning Alok Sharma, die als voorzitter van de klimaattop twee weken lang alle openbare sessies leidde, zei dat in Glasgow “geschiedenis is geschreven”. Later sprak hij tegenover verslaggevers van een “fragiele overwinning”. Hij had onder meer gehoopt dat de formulering over steenkool in het slotakkoord niet op het laatste moment aangepast had hoeven te worden. Na afloop van de klimaattop feliciteerde Sharma de aanwezige delegaties met de overwinning. “Dit is echte vooruitgang om 1,5 graad binnen bereik te houden”, stelde Sharma. Even later zei de zichtbaar geëmotioneerde voorzitter echter dat de wijze waarop de top verlopen was hem “diep speet”. “Natuurlijk had ik liever gehad dat de originele tekst over steenkool in het akkoord behouden was gebleven”, aldus Sharma. India weigerde op het laatste moment teksten over steenkool goed te keuren, waardoor de teksten over het gebruik van de fossiele brandstof veranderden van ‘uitfaseren’ naar ‘afbouwen’. “Hoe dan ook staat er iets in over steenkool en ik denk niet dat iemand aan het begin van dit proces noodzakelijkerwijs had verwacht dat dat zou lukken”, zei Sharma. Greenpeace & Wereld Natuur Fonds: ‘zwakke concepttekst’ maar ‘doorbraak’ over fossiel Greenpeace is kritisch over het slotakkoord van de klimaattop dat in de maak is, maar de organisatie noemt het een doorbraak dat in de conceptversie nog steeds een passage staat over het afbouwen van fossiele brandstofsubsidies. Dat is een “cruciale passage”, vindt Greenpeace. De formulering ervan noemt directeur Jennifer Morgan een zwak compromis, maar ze vindt wel dat “hard moet worden gevochten” om die in de eindtekst te houden. Ook het Wereld Natuur Fonds had graag sterkere bewoordingen willen zien over fossiele brandstoffen. De organisatie vindt dat er “een groot gat zit” tussen de actie die mensen willen zien en de stappen die politici in Glasgow willen zetten. VN-baas António Guterres: onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje Onze kwetsbare planeet hangt aan een zijden draadje en we staan aan de vooravond van een klimaatramp, stelde secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres na afloop van de klimaattop in Glasgow. Hij zei dat er weliswaar vooruitgang was geboekt op de COP26, maar benadrukte dat dit “niet genoeg” was. Dat het akkoord op het laatste moment door India werd aangepast, waardoor het “uitfaseren” van steenkool veranderde in het “afbouwen”, sluit niet aan bij de overtuiging van Guterres. “Ik bevestig opnieuw mijn overtuiging dat we moeten stoppen met subsidies voor fossiele brandstoffen. Steenkool uitfaseren”, stelt hij. De VN-chef noemt het tijd voor de “noodmodus”, willen landen er nog in slagen de CO2-uitstoot drastisch terug te brengen. Net zoals tijdens zijn openingsspeech op de klimaattop, benadrukt Guterres het belang van de ambitie om de aarde niet verder te laten opwarmen dan met maximaal 1,5 graden. Thunberg omschrijft klimaattop: “bla, bla, bla” Klimaatactiviste Greta Thunberg is niet te spreken over het akkoord dat is gesloten op de klimaatconferentie in Glasgow. “De COP26 is voorbij. Hier is een korte samenvatting: bla, bla, bla”, reageert de Zweedse tiener op Twitter. “Maar het echte werk gaat buiten deze hallen verder. En we geven nooit op. Nooit.”

