Wetenschappers willen de witte neushoorn in het lab toch nageslacht bezorgen

Deze week werden in Kenia bij de twee nog levende vrouwtjes elk vijf eicellen geoogst, terwijl ze onder narcose waren. Het laatste mannetje overleed vorige jaar. Van dat mannetje en nog drie andere inmiddels gestorven stieren is het sperma ingevroren. De kwaliteit is niet geweldig, laten wetenschappers uit Italië weten.

De twee nog levende vrouwtjes kunnen niet meer zwanger worden. Hun eicellen zijn ingevroren en overgevlogen naar het laboratorium in het Italiaanse Cremona. Daar zijn ook de ingevroren zaadcellen.

Nu is het de kunst om voor bevruchting in het lab te zorgen. Als dat lukt wordt de embryo ingevroren. De techniek van reageerbuisbevruchting is al uitgeprobeerd op de zuidelijke witte neushoorn, waarvan er nog slechts 20.000 zijn. De bedoeling is om met die IVF-techniek een zuidelijke neushoorn zwanger te maken met een noordelijk embryo. Dit deel is nog onderhevig aan research om de slagingskans te verbeteren.

Uiteindelijk moet via een zuidelijk vrouwtje een nieuw noordelijk wit neushoorn kalfje worden geboren. Mocht dat slagen, dan zijn er nog veel meer van dit soort kalfjes nodig om weer tot een nieuwe populatie te komen. De grote vraag is of er voldoende genetische variatie is om de nieuwe witte noordelijke neushoorns niet weer ten onder te laten gaan aan inteelt. Daarvoor wordt gepoogd genetisch materiaal uit bewaarde huiden van die neushoorns te halen.

Zo zou Jurassic Parc werkelijkheid kunnen worden. Wetenschappers gaan serieus proberen de witte noordelijke neushoorn weer levensvatbaar te maken.

