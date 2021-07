Wetenschappers denken dat hittegolven als in Canada slechts een voorproefje zijn

Een voorbeeld van gevaarlijke zomerhitte waar de wereld steeds vaker mee te maken zal krijgen. Zo zien meteorologen en klimaatwetenschappers de ongekende warmte die West-Canada momenteel teistert. De temperaturen lopen zodanig hoog op dat niet te spreken is van een klein beetje warmere zomer, records worden met grote cijfers gebroken, hier doet de klimaatcrisis zich gelden.

Ook elders op aarde liepen de thermometers hoog op afgelopen maanden. Landen in het Midden-Oosten noteerden tegen de 50 graden. Nederland kende de warmste juni sinds 1901 met een gemiddelde temperatuur van 18,2 graden, 2 graden meer dan normaal. De rode draad in deze waarnemingen is dat de kans op weersextremen toeneemt met de opwarming van de atmosfeer. Die is nu zo’n 1,1 graad heter dan voor het industriële tijdperk.

Desastreuze gevolgen

Daar zal het niet bij blijven, de kooldioxide en andere broeikasgassen die nu en de komende jaren de lucht in gaan zorgen met vertraging gegarandeerd voor meer opwarming. Klimaatwetenschappers waarschuwen op steeds luidere toon dat 2 graden warmer al desastreuze gevolgen heeft. Vorige week lekte een concept-rapport van het wereldwijde wetenschappelijke klimaatpanel IPCC uit dat een barre toekomst schetst. Bij een opwarming van 2 graden krijgen 420 miljoen mensen in 2050 vaker met ‘extreme hittegolven’ te maken, tot 80 miljoen mensen lopen meer risico honger te lijden. Het zijn kansberekeningen, maar die kansen keren niet ten goede.

Het risico op meerdere rampen tegelijk neemt toe, staat in het uitgelekte document, zoals hittegolven, branden, cyclonen, droogte en overstromingen. Een groeiend gevaar vormen bovendien de zogeheten omslagpunten. Dat zijn gebeurtenissen, zoals het smelten van de ijskap, die zodanig ingrijpen in het klimaatsysteem dat de gevolgen onomkeerbaar zijn en andere rampen als dominostenen zullen volgen.

Alarmerender

De toon van de uitgelekte technische samenvatting van dit 4000 pagina’s tellende rapport, dat de gevolgen van de opwarming breed in kaart brengt, is veel alarmerender dan die van de vorige versie uit 2014. Persbureau AFP kon het inzien, de studie wordt pas begin 2022 officieel gepubliceerd. Dat betekent dat het nog door allerlei beoordelingssessies heen gaat. De conclusies kunnen dus nog bijgeschaafd worden.

Maar de boodschap past in de groeiende angst bij klimaatwetenschappers dat de wereld te laks is met klimaatbeleid. Zeer snelle radicale reductie van uitstoot is nodig om de planeet leefbaar te houden voor de mensheid en dat gebeurt nu nog onvoldoende. “Het ergste moet nog komen, met gevolgen voor het leven van onze kinderen en kleinkinderen, veel meer dan dat van onszelf”, aldus het uitgelekte deel. Het is een duidelijke verklaring richting de klimaattop die in november in Glasgow plaatsvindt, een paar maanden voor de officiële versie van deze studie verschijnt.

