Wespendief Wit B werd vier jaar lang op de veer gevolgd naar Afrika en terug

Wespendieven zijn grote roofvogels die in Nederland broeden en in tropisch Afrika overwinteren. Ze vliegen twee keer per jaar vijfduizend kilometer om de winter in een klein bos door te brengen. Dat geldt althans voor Wit B, een wespendievenvrouwtje met een zender op haar rug. De vogel leek jaren van de aardbodem verdwenen.

Roofvogelaar René Riem Vis kwam tot zijn verrassing een foto van de vogel tegen op internet. Hij had haar vijf jaar eerder geringd. “Ik dacht dat ze dood was, maar herkende haar aan haar witte pootring met een B erop”, vertelt hij. Behalve een ring draagt Wit B een lichtgewicht zendertje, dat Riem Vis’ collega Willem van Manen van Sovon Vogelonderzoek haar had omgegord.

Zo’n zender peilt ieder kwartier de positie, die in een logger wordt opgeslagen. Onderzoekers kunnen de vogel daarmee volgen, zij het niet ‘live’. Om de gegevens te bemachtigen, moeten ze de logger uitlezen met een ontvanger. Daarvoor moeten ze in de buurt van de vogel zijn. Wespendieven lenen zich daar wel voor, want die zijn behoorlijk honkvast. Om te nestelen keren ze vaak terug naar de omgeving van hun vorige nest. Maar Wit B vertrok en werd niet meer gezien. Tot Riem Vis haar op internet zag, gekiekt door een vogelaar.

Vier jaar lang was Wit B ieder kwartier te lokaliseren

Riem Vis lichtte andere onderzoekers in en Wit B werd gevonden op een nest in een dennenboom. Het vinden van zo’n nest is moeilijk. Wespendieven leven verborgen in het bos en vliegen tussen de bomen door van of naar hun nest dat ze hoog in een naaldboom bouwen. Dit nest zat in het Drentse onderzoeksterrein van Willem van Manen, die bekend staat als bomenklimmer. Hij klom een naburige woudreus in, om in de top een ontvanger te bevestigen. Tot vreugde van de roofvogelaars werkte de zender nog en konden ze vier jaar aan gegevens peilen. “Dat duurde een week”, vertelt Van Manen, “want Wit B zat niet altijd op haar nest.” Vier jaar lang was Wit B ieder kwartier te lokaliseren. “Geweldig”, vindt Riem Vis. “We hebben wel meer wespendieven gezenderd, maar nauwelijks vrouwtjes. Die laten zich moeilijker vangen.” Dat vangen gebeurt op de grond, waar een mannetje dan poolshoogte neemt, terwijl een broedend vrouwtje aan haar nest gekluisterd blijft. Waar hing Wit B al die jaren rond? Van Manen laat het zien op de kaart van Google Earth.

Oog van een wespendief-mannetje. Beeld Michel Geven

Wit B zoekt ‘s winters in dat immense Afrika telkens dezelfde plek op. Bij de grens van Guinée en Liberia bracht ze van 2016 tot 2020 alle vier de winters door in een gebied van hooguit acht vierkante kilometer. Als Van Manen inzoomt blijkt ze er in een geïsoleerd plukje regenwoud te bivakkeren, omgeven door savanne met dorpjes.

“Ze heeft in Afrika een paar opvallende dingen gedaan”, vindt de onderzoeker. “In 2017, 2019 en 2020 vloog ze ineens 237 kilometer recht naar het zuiden, waar ze zes of zeven weken rondhing. Elke keer kwam ze daar 3 januari aan, wonderlijk toch? Op 12, 18 en 21 februari keerde ze terug naar haar winterplek. Alleen in 2018 maakte ze dat uitstapje niet.” Dat jaar haalde ze een andere stunt uit. Op 1 maart koerste ze noordwaarts, stokte na honderd kilometer en bleef twee dagen hangen in de buurt van de plaats Guéckédou. Ze maakte rechtsomkeert, om op 25 maart opnieuw te vertrekken. Ditmaal pauzeerde ze na vijftig kilometer. Daar hing ze drie weken rond op hooguit een vierkante kilometer. Pas op 16 april vervolgde ze haar vliegreis naar Nederland.

Was er op die vierkante kilometer een overvloed aan voedsel? Waarom nam ze er in 2019 en 2020 dan geen kijkje? Had ze tegenwind? Of was ze door bijvoorbeeld droogte verdreven van haar vaste stek? In 2019 en 2020 kon ze daar wel weer terecht. De onderzoekers zouden haar in Afrika moeten opsnorren, om de omstandigheden te inventariseren.

Zomers in een bosgebied bij Appelscha

Op de kaart zijn haar trekroutes in verschillende kleurtjes te zien, twee per jaar: lente en herfst. De wespendief vangt haar drie, vier weken durende reis eind maart of begin april aan. Dan steekt ze de Sahara over naar Marokko. Ze vliegt meestal recht toe recht aan, maar soms in een boog, waarschijnlijk vanwege zijwind. Ze steekt de Straat van Gibraltar over, om niet lang overzee te hoeven. Op zee is geen thermiek en zonder thermiek kan een wespendief moeilijk hoogte winnen. Toch nam ze in de herfst van 2020 een stuk Atlantische Oceaan mee. Ongetwijfeld werd ze door een harde oostenwind uit de koers geblazen. Van Zuid-Spanje gaat het in een rechte lijn naar Nederland. Boven de Pyreneeën haalt ze hoogten van ruim drieduizend meter. Haar overnachtingsplekken verraden zich door clusters stippen op de kaart. Van Manen zoomt in tot een boom verschijnt waarin ze heeft geslapen.

Wespendief op het nest. Beeld René Riem Vis

De vier zomers bracht Wit B door in een bosgebied bij Appelscha van vijf bij zes kilometer. Ze is ook in Nederland aan bos gebonden, en bewoont net als in Afrika een klein gebied. Drie concentraties van stippen vallen op. “Dat zijn haar nestplaatsen”, zegt Van Manen. “Twee keer gebruikte ze hetzelfde nest, en twee keer een ander nest vlakbij. Van 2018 tot en met 2020 heeft ze elke zomer in mijn onderzoeksterrein gebroed en weet je: ik heb zonder het te beseffen haar nest ieder jaar gevonden! Ik heb haar alleen niet herkend; haar ring is me niet opgevallen.”

Wit B vloog ’s zomers vaak tien kilometer van haar nest naar een plek waar op Google Earth een houtwal te zien is. “Als je daar gaat kijken, vind je gegarandeerd opengekrabde wespennesten”, zegt Van Manen. Afgelopen zomer heeft Wit B niet gebroed en zat ze dus niet op een nest. Toch is het een paar keer gelukt haar logger met de ontvanger te peilen. Haar verblijfplaatsen zijn tot en met haar reis naar Afrika in herfst 2020, in kaart gebracht. Zou ze komende lente terugkeren?

