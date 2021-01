Wereldleiders willen ambitieuzere aanpak natuurverlies: ‘We hebben geen moment te verliezen’

Een kopgroep van politiek leiders in Europa, Afrika en Azië wil dit jaar wereldwijd ambitieuze afspraken maken voor natuurbescherming. Daarmee hopen ze een halt toe te roepen aan natuurverlies en het grootschalig uitsterven van plant- en diersoorten, als gevolg van de menselijke activiteiten. “De toekomst van onze planeet hangt af van ons handelen”, zei de Franse president Macron maandag op de digitale One Planet Summit in Parijs. Macron organiseerde de topconferentie, samen met de Verenigde Naties en de Wereldbank.

Onder meer de Duitse bondskanselier Merkel, de Chinese premier Li Keqiang, EU-commissaris Von der Leyden spraken hoge ambities uit voor natuurbescherming. Om die voornemens uit voeren is financiering nodig. Banken en beleggers kunnen bijdragen aan een gezonde biodiversiteit en ecosystemen, zei Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank. Premier Rutte legde nadruk op het belang van controle op bedrijven, om illegale kap van bossen tegen te gaan. Behoud van bos en natuur gaat tegelijk klimaatverandering tegen.

Verstoorde balans

De conferentie in Parijs dient als opmaat naar een grote VN-top, die dit jaar plaatsheeft in de Chinese stad Kunming. Daar willen landen afspraken maken om wereldwijd minstens 30 procent van land en zee te beschermen en herstellen in 2030. Dit moet voorkomen dat een miljoen soorten uitsterft, zoals nu volgens de VN dreigt te gebeuren. “We hebben geen moment te verliezen”, zo spoorde de Britse prins Charles, die zich internationaal opwerpt als beschermheer van natuur, de politici aan om aan de slag te gaan tegen ontbossen, vervuiling, klimaatverandering, verzuring van de zee en de plasticsoep.

Tijdens het Parijse topoverleg legden veel leiders maandag expliciet een link tussen de verstoorde balans tussen mens en natuur en het uitbreken van corona, waarbij het virus van dier op mens overgesprongen zou zijn. “De gezondheid van de mensheid vraagt om een gezonde natuur”, zei secretaris-generaal António Guterres van de VN. Het Wereld Natuur Fonds onderschrijft het belang daarvan. “De coronapandemie heeft laten zien dat de manier waarop we met natuur en dieren omgaan, grote risico’s met zich meebrengt.”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat onderzoek doen naar de relatie tussen de verstoring van de balans in de natuur en de corona-uitbraak.

