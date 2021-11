Wereldleiders slaan alarm op de klimaattop. ‘De mensheid is bezig zijn eigen graf te graven’

Eigenlijk begon de ellende zo’n 350 jaar geleden in Glasgow, met de door kolen aangedreven stoommachine van James Watt, memoreerde de Britse premier Boris Johnson maandag op de 26ste klimaattop in die Schotse stad. De dreigende klimaatverandering komt immers door de verbranding van kolen, olie en gas.

Johnson wees erop dat de gemiddelde leeftijd van de ruim 130 in Glasgow aanwezige wereldleiders boven de 60 ligt, terwijl de generaties die het meeste hinder van de klimaatverandering krijgen nog moeten worden geboren.

Biden zegt sorry voor Trump

Deze zomer waarschuwde het IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, dat de aarde sneller opwarmt dan eerder gedacht en dat de mens onmiskenbaar de veroorzaker is. “De mensheid is bezig zijn eigen graf te graven”, hield VN-secretaris-generaal António Guterres maandag de wereldleiders voor. “Onze planeet verandert voor onze ogen.”

Kleine eilandstaten merken dat nu al. “Dit is immoreel en onrechtvaardig”, zei premier Mia Mottley van Barbados, die sprak namens de groep van kwetsbare eilandstaten. “We happen al naar adem om te overleven”, zei president Wavel John Charles Ramkalawan van de Seychellen. “Morgen kan het te laat zijn.”

Ook de Amerikaanse president Joe Biden noemde het “moreel en economisch noodzakelijk om klimaatverandering aan te pakken”. Biden maakte excuses dat zijn voorganger Donald Trump de VS uit het Klimaatakkoord van Parijs had teruggetrokken. Biden tekende opnieuw, op zijn eerste dag als president. Volgens hem biedt de klimaatcrisis ook grote kansen. Nieuwe technologieën kunnen goed zijn voor miljoenen banen, niet alleen in de VS, zei hij. Maar er is haast bij: “We hebben nog maar een korte tijd voor ons. Met elke dag dat we wachten, stijgen de kosten van het nietsdoen.”

‘Rutte moet zich schamen’

De Franse president Emmanuel Macron riep landen die nog aan de zijlijn blijven staan op om mee te doen. Zonder ze te noemen leek hij te duiden op China, Rusland en Turkije. President Vladimir Poetin van Rusland is niet in Glasgow en ook de Turkse president Recep Tayyip Erdogan vloog na de G20-top van afgelopen weekeinde in Rome naar huis in plaats van naar Schotland.

De Chinese president Xi Jinping liet een boodschap voorlezen waarin hij opriep om samen meer actie te ondernemen, maar toezeggingen deed hij niet. China stoot ongeveer 30 procent van alle broeikasgassen ter wereld uit en laat die emissie de komende jaren alleen maar stijgen. Premier Narendra Modi van India zei in Glasgow dat zijn land pas in 2070 helemaal zal zijn gestopt met het uitstoten van broeikasgas, twintig jaar later dan Europa en de VS en tien jaar na China.

Premier Mark Rutte vertelde aan het einde van de middag over de overstromingen in Duitsland, België en Limburg, waar hij deze zomer zelf op een dijk langs de Maas naar ging kijken. Ook Nederland heeft “te lang gepraat over de plannen en te weinig gedaan”, zei hij. Maar in de kabinetsformatie worden volgens hem “zeer ambitieuze plannen” besproken. Klimaatexpert Dewi Zloch van Greenpeace reageerde kritisch: “In Glasgow roept Rutte op het wereldtoneel op tot klimaatactie. Terwijl Nederland tegelijkertijd zijn klimaatafspraken niet nakomt. Rutte moet zich daarvoor schamen.”

