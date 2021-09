Wereld Natuur Fonds: De schade van plastic afval loopt in de biljoenen euro's

De schade die plastic toebrengt aan de natuur en de gezondheid is het tienvoudige van de prijs die producenten betalen om plastic te maken, zo becijfert het Wereld Natuur Fonds. In 2019 kwam de schadepost op 4 biljoen (4.000 miljard) euro.

Dit bedrag kan de komende twintig jaar verdubbelen als het gebruik van plastic niet vermindert. Kostenposten zijn onder meer de gezondheidsschade, de aantasting van koraal en andere ecosystemen in zee, het geld dat gemoeid is met het opruimen van afval en de kooldioxide die vrijkomt bij de verbranding van plastic.

Het Wereld Natuur Fonds presenteert deze bevindingen maandag in een rapport, tijdens een voorbereidende top voor een grote VN-milieuconferentie in februari. De milieuorganisatie wil dat VN-lidstaten dan een verdrag sluiten om plasticvervuiling in te dammen. De berekeningen over de kosten van de vervuiling zijn gemaakt door Dalberg Global Development Advisors.

Wattenstaafjes, bestek en plastic tasjes

“Door de kosten van plastic in kaart te brengen, willen wij aantonen dat plastic afval niet alleen schadelijk is voor de natuur, maar ook de mens en de economie schaadt. We schieten in onze eigen voet; als we niet drastisch ingrijpen lopen de kosten snel op en is de schade onomkeerbaar”, zegt Oskar de Roos van het Wereld Natuur Fonds, de Nederlandse tak van het internationale World Wide Fund for Nature (WWF).

“Het probleem van plasticvervuiling speelt wereldwijd”, zegt De Roos. “We willen wij dat er mondiale afspraken komen over de vermindering van het gebruik van plastic en een beter hergebruik. In Europa is een aantal plastic producten al verboden, zoals wattenstaafjes en bestek, maar dat gaat niet ver genoeg. En zo’n verbod is nodig op wereldschaal. Er zwerven heel veel plastic tasjes rond, in Europa en zeker in ontwikkelingslanden. Wij bepleiten een belasting op plastic.”

Het WWF wil dat er meer eisen komen aan de productie van plastic, zodat hergebruik gemakkelijker wordt. Door het gebruik van diverse soorten grondstoffen is veel plastic nu moeilijker te recyclen. “Hergebruik moet goedkoper en eenvoudiger worden”, zegt De Roos. “We willen een verplichting om bij de productie van nieuw plastic 30 procent oud plastic te gebruiken. Dat percentage moet oplopen naar 50 procent in 2025 en 100 procent in 2030. We hebben pas echt een circulaire economie als we de cirkel van gebruik en hergebruik van producten volledig sluiten.”

