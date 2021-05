Welke gevolgen heeft de Shell-uitspraak voor het dagelijks leven?

De consument krijgt door de Shell-zaak eerder te maken met nieuwe producten waarvoor geen fossiele energie meer nodig is, zegt Annelies Huygen, hoogleraar ordening van energiemarkten en ook werkzaam bij TNO (de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek). “Er komen vervangende producten voor benzine, plastic en smeerolie. Die zijn er nu al ten dele, maar die ontwikkeling komt waarschijnlijk in een stroomversnelling.”

De rechter besloot woensdag dat oliemaatschappij Shell zich tot het uiterste moet inspannen om de uitstoot van CO 2 (het broeikasgas koolstofdioxide) binnen tien jaar te verminderen met 45 procent (ten opzichte van 2019). Hoe ver deze inspanningsverplichting reikt, is niet helemaal duidelijk, maar Shell moet in ieder geval veel meer laten zien dan wat er nu in de plannen staat. Het bedrijf kan overigens ook nog in hoger beroep.

Huygen verwacht dat de energietransitie zich in een hoger tempo gaat voltrekken, en niet alleen bij Shell. “En het gaat al snel. De prijzen van duurzame energie gaan sneller omlaag dan wij bij TNO, tien jaar geleden in ons toekomstscenario schreven. Er wordt gewoon veel meer in zon- en windenergie geïnvesteerd. Door de uitspraak van de rechter gaan Shell en ik denk ook andere energiebedrijven, meer investeren in duurzame energie.”

Vaarwel, benzineauto

Welke nieuwe producten er op de markt komen durft Huygen niet te voorspellen. Zonne- en windenergie? Waterstof? Andere plastics? “Er komen alternatieven. Ik heb veel vertrouwen in technische innovatie. Stap voor stap vinden we een oplossing. Je krijgt misschien ook een ander consumptiepatroon, met minder vliegreizen bijvoorbeeld. Ook daar gaan we aan wennen. Toen ik jong was in de jaren zestig, was het leven ook anders dan nu.”

De uitspraak stimuleert autofabrikanten om meer haast te maken met de ontwikkeling van elektrische auto’s en mogelijk komen er sneller andere vormen van vervoer, zegt Huygen. “Een benzineauto is straks niet meer te koop”, stelt zij. “Maar dat wisten we al. Wanneer dat moment echt aan de orde is, weet niemand. Duidelijk is wel dat als een toonaangevende organisatie als het Internationaal Energie Agentschap (IAE) zegt dat de olie-industrie uit fossiele brandstoffen moeten stappen, weet je dat de ontwikkeling van alternatieven hard gaat.”

