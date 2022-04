Welke bedrijf heeft het beste klimaatplan? Binnenkort is daar een ranglijst voor

Milieudefensie maakt een ranglijst van bedrijven en de kwaliteit van hun klimaatplannen. In januari vroeg de organisatie aan 29 grote concerns om aan te geven wat zij doen om klimaatverandering te stoppen. Alle ondernemingen gaven daaraan gehoor. De plannen worden de komende maanden doorgerekend door het onafhankelijke bureau NewClimate Institute. Aan de hand van die berekening wordt de ‘klimaatcrisis-index’ opgesteld.

“Het is onmogelijk gevaarlijke klimaatverandering af te wenden zonder dat grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen. Als deze concerns wel in beweging komen, maken we als samenleving een redelijke kans om het toch te redden”, meent directeur Donald Pols van Milieudefensie. Hij hoopt dat de overheid de index gebruikt om te bepalen welke bedrijven het goed doen en subsidie kunnen krijgen en ook om achterblijvers aan te pakken.

Onder meer AkzoNobel, Dow, Aegon, KLM, BP en Tata leverden een plan in bij Milieudefensie. Als laatste liet energiebedrijf Uniper vrijdag van zich horen. Over de kwaliteit van de ingeleverde plannen wil Pols nog niet veel zeggen. Ook wil hij niet kwijt of er een nieuwe rechtszaak volgt, zoals vorig jaar tegen Shell, als de voornemens, volgens Milieudefensie, onder de maat zijn. “Sommige bedrijven hebben hun taak nauwelijks in kaart, zo blijkt. Wij laten de plannen eerst goed bekijken. NewClimate Institute neemt ook de bedrijven mee die niks inleverden. In openbare bronnen is altijd wel iets te vinden.”

Uitstoot van kooldioxide met 45 procent reduceren

Milieudefensie vroeg ondernemingen hoe zij voor 2030 hun uitstoot van kooldioxide met 45 procent willen reduceren. Dit percentage is nodig om onder de anderhalve graad opwarming te blijven, de eis van het Klimaatakkoord van Parijs. Dit was ook de claim van de milieuorganisatie in de vorig jaar gewonnen rechtszaak tegen Shell. De uitspraak maakte voor het eerst duidelijk dat niet alleen overheden die het akkoord tekenden moeten voldoen aan de afspraken van Parijs, maar ook grote bedrijven. In die zaak loopt nog een hoger beroep en een zitting bij het gerechtshof wordt niet eerder dan eind volgend jaar verwacht.

Het aanschrijven van de grote concerns is een vervolgstap op de Shell-zaak. Door hun omvang zijn zij voor een heel groot deel bepalend voor de uitstoot van broeikasgassen, meent Milieudefensie. Zij werken internationaal en zijn koploper in hun sector, zegt Pols. Hij vindt dat Milieudefensie ‘als maatschappelijke organisatie’ het recht heeft bedrijven aan te spreken.

Ook vervuiling van klanten meenemen

Bij het bepalen van de uitstoot moeten de bedrijven in hun plannen ook de vervuiling meenemen die hun klanten veroorzaken, vindt Pols. Dat kan door schonere producten aan te bieden of door van klanten te eisen dat zij hun uitstoot ook reduceren met 45 procent. Deze eis stuit vaak op weerstand in het bedrijfsleven, maar bij de uitspraak in de Shell-zaak ging de rechter mee in de eis van Milieudefensie dat het olieconcern ook verantwoordelijk is voor het gedrag van de klanten. De Europese Commissie is bezig met wetgeving om bedrijven te verplichten inzicht te geven in de volledige uitstoot.

Pols verwacht dat de onderbouwing van klimaatplannen een vast onderdeel wordt van het financieel jaarverslag van ondernemingen. Zonder een plan om ‘Parijs’ te halen, heeft het bedrijfsmodel geen toekomst en kan financiering in gevaar komen, meent hij. “Bij de laatste klimaattop, in Glasgow, besloot de Financial Alliance for Net Zero, met onder meer Robeco, alleen nog bedrijven te financieren die hun uitstoot van kooldioxide zodanig terugbrengen dat de opwarming van de aarde beperkt kan worden tot anderhalve graad, het doel van Parijs.”

