Wel of geen beschutting voor de konikpaarden?

Worden de 150 paarden die al bijna twee maanden in een omheind gebied rondlopen in de Oostvaardersplassen voldoende beschermd tegen de hitte? Ja, zegt Staatsbosbeheer. Nee, zeggen verschillende dierenrechtenorganisaties. De leefomstandigheden van de grote groep konikpaarden in de Oostvaardersplassen baarden ook verschillende politieke partijen zorgen. Van meerdere kanten is er kritiek op het gebrek aan beschutting voor de dieren, zeker in met de hoge temperaturen van de voorbije dagen.

De Partij voor de Dieren, Forum voor Democratie en PVV riepen de Provinciale Staten van Flevoland bijeen om komende woensdag de situatie rond de konikpaarden in de Oostvaardersplassen te bespreken. De provincie heeft de teugels onvoldoende in handen, klinkt het. Het toezicht op de manier waarop Staatsbosbeheer voor de dieren zorgt moet beter. Bovendien worden Statenleden de toegang tot het gebied ontzegd, wat kwaad bloed zet.

Sinds twee maanden staan de konikpaarden op verzoek van Wit-Russische autoriteiten in een speciale weide, de zogeheten vangweide – 55 hectare groot. Dit omdat ze uit de Oostvaardersplassen worden overgebracht naar Naliboksky, een natuurgebied in Wit-Rusland. De verhuizing van de dieren stond aanvankelijk half juli gepland, maar liep vertraging op door administratieve problemen. Het is onduidelijk wanneer de paarden alsnog vertrekken uit het Flevolandse natuurgebied. De verhuizing is onderdeel van de nieuwe strategie voor de Oostvaardersplassen, die erop neerkomt dat er minder beesten in het gebied moeten rondlopen.

Op het grasland waar ze nu staan kunnen de dieren geen kant op, zegt Leonie Vestering, Statenlid van Partij voor de Dieren. “Zeker in deze zengende hitte en de brandende zon, is beschutting vereist. Maar er is niets van die aard.”

Konikpaarden staan in een vangweide in de Oostvaardersplassen om te worden gechipt en medisch onderzocht. Beeld ANP

Het verweer van Staatsbosbeheer is dat de paarden best tegen de hitte kunnen en geen behoefte aan schaduw hebben. Ze verkiezen, zo stelt de natuurbeheerder, de open vlakte omdat ze daar wind kunnen vangen. Ook beschutting in de vorm van doeken of afdakjes of het neerzetten van beregeningsinstallaties achten ze niet nodig, zegt een woordvoerder. “Dat werkt eerder averechts, omdat die ingrepen leiden tot stress bij de paarden.”



Maar die toelichting stelt Vestering niet gerust. “Het is niet aan hen om te bepalen waar dieren wel of niet behoefte aan hebben. Er is maar een manier om erachter te komen wat de paarden nodig hebben, en dat is ze de gelegenheid geven om beschutting op te zoeken.”

De politica beroept zich op de wet. Ze verwijst naar een besluit ‘Houders van dieren’ uit 2014 waarin staat dat een dier in de open lucht moet worden beschermd tegen slechte weersomstandigheden. Volgens haar geldt dat ook voor de brandende zon van de voorbije week. “Dieren die daar staan hebben recht op een boom of andere beschutting. Staatsbosbeheer is verplicht om hen schaduw te bieden.”

Beeld ANP

Staatsbosbeheer stelt dat de paarden wilde dieren zijn en weerbaarder zijn dan we denken. Maar Caring Vets, een vereniging van dierenartsen, dat doet niets af aan hun plicht, zegt gediplomeerd paardenarts Anja Dijkstra. “Alle dieren moeten toegang hebben tot water en beschutting. Het dier moet zelf kunnen kiezen.”



Het klopt dat paarden, over het algemeen goed uitgerust zijn om weersinvloeden te weerstaan, zegt Dijkstra. “Maar bij felle zon of extreem hoge temperaturen zoeken paarden het liefst beschutting op. Het is altijd moeilijk in te schatten in hoeverre een dier lijdt. Ja, ze kunnen meer verdragen dan de mens, maar dat betekent niet dat je ze onder Spartaanse toestanden tot het uiterste moet pushen. Dat is nergens voor nodig.”

Politici die de paarden probeerden te bezoeken, werd de toegang tot de vangweide ontzegd. Vestering noemt dat ‘absurd’. “Als volksvertegenwoordiger moet ik het beleid van de Provinciale Staten kunnen controleren. Het is duidelijk we niet gewenst zijn in de buurt van de dieren. Dat wil ik woensdag tijdens het spoedoverleg aankaarten.”

Alleen boswachters en dierenartsen mogen in de buurt van de paarden komen, volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer omdat ieder ander bezoek ‘erg stressvol’ zou zijn voor de paarden. “We laten geen politici toe: de dieren zijn gebaat bij rust en kalmte.”

Lees ook:

Na 1745 geschoten edelherten krijgt de natuur in de Oostvaardersplassen even rust

In de Oostvaardersplassen wordt de natuur nu met rust gelaten. In bijna vier maanden tijd werden 1745 edelherten afgeschoten.

Konikpaarden uit de polder zijn welkom in Spanje en Wit-Rusland

De konikpaarden in de Oostvaardersplassen trekken de wijde ­wereld in. Van de Hollandse polder verhuist een groep van 180 dieren binnenkort naar natuurgebieden in Spanje en Wit-Rusland.