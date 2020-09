We vreten de aarde veel te snel op

Gemiddeld twee derde van de populatieomvang van zoogdieren, vogels, amfibieën, insecten en vissen is in de afgelopen vijftig jaar verdwenen, blijkt uit het tweejaarlijkse Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds dat donderdag verschijnt. Voor dieren die leven in of bij zoetwater is de afname zelfs 84 procent, en in tropische gebieden in Midden- en Zuid-Amerika lopen de populaties met 94 procent dramatisch in omvang terug.

Nooit eerder ging de achteruitgang zo snel als nu, en dat kan desastreuze gevolgen hebben, waarschuwen de 130 wetenschappers die aan het rapport hebben gewerkt. Met ontbossing voor landbouw neemt de mens domweg te veel ruimte van dieren in. Daarnaast zorgen overbevissing en illegale handel in diersoorten voor de afname. De makers van het rapport wijzen erop dat dezelfde oorzaken worden genoemd voor de opkomst van pandemieën zoals de huidige verspreiding van Covid-19.

De mens overvraagt de planeet al tientallen jaren, maar onze huidige levensstijl vraagt 1,6 keer zoveel van natuurlijke hulpbronnen als de aarde kan teruggeven. Een onhoudbare situatie. “De aarde kun je vergelijken met een ruimteschip met beperkte voorraden. Het is prima om de aarde te gebruiken, maar zorg voor hersteltijd zodat je volgend jaar ook nog wat hebt te oogsten”, zegt WNF-ambassadeur en astronaut André Kuipers. “We zijn afhankelijk van de aarde, dat besef moet nu wel komen.”

Dat het slecht gaat met de natuur weten we al veel langer. Het is niet eens voorpaginanieuws meer. Sinds de industriële revolutie zijn bossen gekapt, graslanden en wetlands, stukken poolijs gesmolten, rivieren en oceanen vervuild. Driekwart van het ijsvrije landoppervlak is door menselijk activiteit aanzienlijk veranderd en 85 procent van de moerassen is verdwenen. Door de aantasting van ecosystemen komt ook het welzijn van de mens in gevaar.

“We weten dat het niet goed gaat met de natuur. De klimaatverandering, het schokkende verlies aan biodiversiteit en verwoestende pandemieën geven ons een duidelijk signaal”, reageert directeur Kirsten Schuijt van WNF Nederland. “Het is tijd om onze verstoorde relatie met de natuur te herstellen en gelukkig hebben we die kans nog.”

Dat vraagt dan wel om drastische ingrepen, zo berekende het Internationaal Instituut voor Toegepaste Systeemanalyse (Iiasa), als onderdeel van het Living Planet Report. Een van de zes knoppen waaraan Iiasa wil draaien is de gigantische verspilling van voedsel. Liefst een derde van het voedsel dat wereldwijd wordt geproduceerd wordt niet opgegeten. Ook minder en duurzame energie en duurzamer consumeren helpen, zegt Schuijt. “Dit is iets waar we allemaal een bijdrage aan kunnen leveren. Van overheden tot mensen thuis.”

Herstelplan zoetwater Omdat zoetwater essentieel is voor het leven op land, komt het WNF met een herstelplan in zes stappen: 1. Laat rivieren hun natuurlijke stroming behouden (dus obstakels weg)

2. Verminder vervuiling

3. Bescherm cruciale watergebieden

4. Stop niet-duurzame visserij en zandwinning

5. Ga invasieve soorten tegen

6. Herstel de verbinding van riviersystemen

Lees ook:

De Nederlandse natuur is er slecht aan toe. Nog steeds.

De Nederlandse natuur staat er slecht voor, blijkt uit een omvangrijk onderzoek van het Wereld Natuur Fonds.

Er is nog hoop voor bedreigde soorten, maar dat vraagt nogal wat

Als we onze samenleving zo reorganiseren dat duurzaamheid de norm is, valt de neergaande lijn van de biodiversiteit nog om te buigen.

Het aantal wilde dieren blijft afnemen, en de mens is de boosdoener

Door de druk van de mens op de natuur zijn populaties wilde dieren sinds 1970 wereldwijd met gemiddeld 60 procent gedaald. Dat schrijft het Wereld Natuur Fonds (WNF) in het Living Planet Report dat de natuurbeschermingsorganisatie tweejaarlijks publiceert.