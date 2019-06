We produceren evenveel afval, maar we scheiden het beter

Minder afval produceren we niet, maar we scheiden het wel beter. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2018. De totale afvalberg van huishoudens was vorig jaar 8,5 miljard kilo. Dat komt neer op gemiddeld 494 kilo per inwoner.

Tijdens de economische crisis vulden Nederlandse huishoudens minder vuilniszakken- en bakken, tonen de CBS-cijfers. Verklaarbaar, consumenten kochten minder spullen. Huishoudens gooiden tijdelijk vooral minder kleding en meubelen weg, uit zuinigheid. Maar sinds het einde van de crisis, in 2013, ligt de hoeveelheid huishoudelijk vuilnis op een wat hoger, stabiel niveau. Wel steeg de hoeveelheid afval die huishoudens gescheiden inleverden iets. Gemeenten ontvingen in 2018 per inwoner 35 kilo meer gesorteerd afval dan in 2013. De hoeveelheid ongesorteerde vuilnis daalde evenredig.

We brengen meer afval zelf weg

Van al hun afval hielden Nederlanders vorig jaar 58 procent gescheiden, de overige 42 procent is restafval. De stijging van gescheiden afvalinzameling is niet eenzijdig te danken aan mensen die thuis bewuster bezig zijn, volgens het CBS. Gemeenten bieden steeds betere mogelijkheden aan om vuil los aan te bieden, met diverse afvalbakken en inleverpunten.

“Mensen brengen meer afval zelf weg, het ophalen aan huis neemt af”, zegt CBS-woordvoerder Cor Pierik. Overigens bieden grote steden voor groente-, fruit- en tuinafval vaak geen bakken aan voor gescheiden inzameling, vanwege ruimtegebrek.

Pierik noemt de stabiele hoeveel afval per huishouden ‘best opmerkelijk’, omdat er wel economische groei was. “Je zou dan meer afval verwachten.” Dat dit niet zo is, kan duiden op duurzamere consumptie en een pril breukje met de wegwerpeconomie.

Minister geeft fabrikanten nog een kans

Maar om echt tot een circulaire economie te komen, moet het hele afvalstelsel op de schop, stelde de Algemene Rekenkamer onlangs. Daarvoor zou de overheid afval bij de bron moeten aanpakken. Niet alleen moet de recycling verder stijgen, er moet volgens de Rekenkamer vooral minder afval komen. Daarnaast moet het verbranden van huishoudelijk afval dalen, was het advies.

De Partij voor de Dieren (PvdD) vroeg staatssecretaris Stientje van Veldhoven (milieu, D66) om opheldering. Zij wil tot een circulaire economie in 2050 komen, beloofde Van Veldhoven dinsdag in haar beantwoording. De PvdD vroeg ook waarom het kabinet nog wacht met statiegeld op kleine flesjes; Van Veldhoven wil de industrie een kans geven zwerfafval zelf te verlagen, voor ze statiegeld invoert. De kritische Rekenkamer typeerde dit als ‘terughoudend milieubeleid’.

