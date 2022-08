Waterstand in de Rijn zakt naar uitzonderlijk laag niveau

De afvoer van de Rijn daalt in de loop van de week waarschijnlijk tot onder de 800 kubieke meter per seconde en zakt dan verder naar minder dan 750 kuub per seconde, aldus Rijkswaterstaat. Dat is reden tot grote zorg, maar zo droog als in 2018 is het nog niet, zegt Bart Vonk, voorzitter van de landelijke commissie waterverdeling (LCW) die woensdagmorgen weer samenkomt om maatregelen te bespreken.

Sowieso is het onzinnig om een vergelijking te maken met records uit het verleden, stelt Vonk. “Het riviersysteem is flink aangepast, de stroming ziet er heel anders uit. Allereerst door dijken en bebouwing van rivierbedden die uitstroming beperken, maar ook door het programma Ruimte voor de Rivier dat er juist voor zorgt dat meer water kan worden afgevoerd. Dat we het laagterecord uit 1949 naderen, zegt dus niets.”

Wél is er door de lage aanvoer (“in de winter spreken we van afvoer, in de zomer van aanvoer”) een bijzondere situatie ontstaan, zegt Vonk. “Bovenstrooms is het erg droog. De rivieraanvoer is bepalend voor het stroomgebied: wat er aan neerslag valt, is in vijf dagen hier. Maar in de Alpen is erg weinig sneeuw en het water in de Bodenzee staat heel erg laag, dus de weinige regen die daar valt stroomt niet door in de Rijn.”

Een probleem voor het oosten en zuiden van het land

Zeker voor de tijd van het jaar is de droogte een probleem, legt Vonk uit. "Boeren gaan uit het grondwater putten, beken vallen droog, het heeft enorme gevolgen voor de natuur, voor bomen, vissen, amfibieën en insecten.” Ook de scheepvaart ondervindt hinder, waardoor aken minder lading kunnen vervoeren en elkaar niet meer kunnen passeren in de rivieren. Sommige veerpontjes nemen geen fietsers meer mee, andere zijn tijdelijk uit de vaart genomen.

De droogte is tweeledig: lage waterstand in de rivieren én een neerslagtekort dat volgens metingen van het KNMI hoort bij de 5 procent droogste jaren. Dat laatste is een probleem voor het oosten en zuiden van het land. “De hogere delen van Nederland zijn volledig afhankelijk van neerslag”, zegt Vonk. “Het is uitzonderlijk dat het neerslagtekort toeneemt.”

Met enkele weken stevige regen zijn de problemen nog niet opgelost. “De aanvoer in de Rijn is te laag om verzilting tegen te gaan. Zout water is zwaarder en verdringt zoet water. Bij een laag waterpeil neemt de tegenkracht tegen de instroom vanuit de Noordzee af. Zout water is slecht voor de landbouw en voor sommige typen natuur. En ook voor drinkwater. Er zit een grens aan hoeveel zout je bij de innamepunten kunt hebben."

‘Zo’n maatregel nemen wij niet zomaar’

De LCW bespreekt elke twee weken de droogtemonitor en neemt op basis daarvan maatregelen. Zo is half juli besloten de sluizen in het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek open te zetten om de verzilting tegen te gaan. “Daarmee draai je in feite het stroomsysteem om en dat kost tijd, daarom moet je zo’n maatregel op tijd nemen. Dat doen wij niet zomaar. Wij kijken twee weken vooruit in de droogteoverleggen, met waterschappen, Rijkswaterstaat en het KNMI, om het water zo goed mogelijk te verdelen.”

Daarbij mogen maatregelen die goed zijn voor de een geen nadelig effect teweegbrengen voor de ander. “We waken voor die zogeheten cascadewerking”, zegt Vonk. dat lukt niet altijd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de recreatievaart in de Leidsche Vaart bij Haarlem stilgelegd en schepen moeten bij sluizen langer wachten tot ze worden geschut. “dat gebeurt nu pas als de kolk helemaal vol ligt.”

Voorlopig heeft het oppompen van water uit de IJssel om het Twentekanaal op peil te houden nog geen invloed op de uitstroom in het IJsselmeer. Het IJsselmeer is nog redelijk op orde, van daaruit is nog voldoende wateraanvoer.” Voor de Noordelijke IJsselvallei gaat dat niet op. het waterschap Vallei en Veluwe kan door het lage waterpeil in de IJssel kan de hele vallei meer van genoeg water voorzien.

