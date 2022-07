Waterrecreatie verstoort de natuur. ‘Watervogels krijgen hier nauwelijks nog jongen groot’

Met de zomerse temperaturen zijn de zwemmers en vooral de motorboten weer volop terug op het water. Op diverse plekken tot verdriet van natuurbeschermers.

Van zonsopkomst tot zonsondergang mag het op de Vecht: op-en-neer varen met je motorboot. De maximale snelheid is negen kilometer per uur. “Maar daar houden heel veel recreanten met speedbootjes zich helemaal niet aan”, ziet natuurbeschermer Johan Poffers uit Hardenberg op een gemiddelde zomerse avond. “En ze komen er ook mee weg, want handhaving is lastig.”

Poffers maakt zich al vele jaren zorgen over de waterrecreatie op de Overijsselse Vecht. “De consequenties voor vogels zijn groot”, stelt hij. “In 2020 heb ik het broedsucces van de watervogels rond Hardenberg nauwkeurig gevolgd. Van de zeven paartjes futen die toen probeerden te broeden, hebben er vijf gefaald.”

Hij vervolgt: “Van twee van die nesten heb ik met eigen ogen gezien hoe de eieren door de golven van een langsrazend bootje in het water verdwenen. Uit vier nesten van kuifeenden is er niet één jong succesvol uitgevlogen. Van de zomertalingen en slobeenden die langs dit stukje Vecht hebben geprobeerd te broeden heb ik sowieso nooit jongen gezien.”

Nationaal natuurnetwerk

De Vecht is niet zomaar het eerste het beste stukje vaarwater, benadrukt Poffers. “De provincie heeft de Vecht aangewezen als onderdeel van het Nationaal Natuurnetwerk. Overijssel wil daar de biodiversiteit verbeteren, maar als het gaat om het beperken van de effecten van verstoring op die biodiversiteit, gebeurt dat niet of nauwelijks”, aldus Poffers.

Onbegrijpelijk, vindt hij. “Onze overheid heeft de Vecht in de Europese Kaderrichtlijn aangemerkt als ‘halfnatuurlijke laaglandrivier’. Dat ‘halfnatuurlijke’ zit hem onder meer in de steile oeverwanden die je in sommige bochten van de Vecht ziet. Als het water ’s winters hoger staat, slijten die buitenbochten mooi uit. In het voorjaar broeden daar dan oeverzwaluwen en ook ijsvogels in. Maar ook daar zie ik het met enige regelmaat fout gaan. De golven van bootjes die daar de bocht door scheuren, slaan dan tegen die broedwanden aan. Ik heb daadwerkelijk al dode oeverzwaluwkuikentjes in het water zien drijven”, aldus Poffers.

Rheeze, (gem. Hardenberg) Bij de Uilenkamp meandert rivier de Vecht weer. In de ontstane, kwetsbare, oeverwanden nestelen oeverzwaluwen. Beeld Herman Engbers

Vogels hebben last van jetski’s

Vogelonderzoekers Karen Krijgsveld, Britt Klaassen en Jan van der Winden plozen alle internationale literatuur na op onderzoek naar verstoring door recreanten. Hun conclusie in een recent wetenschappelijk overzicht over verstoring van vogels, dat in opdracht van Vogelbescherming Nederland is geschreven: waterrecreatie is één van de belangrijkste bronnen van verstoring voor vogels. Krijgsveld: “We gaan op warme dagen nou eenmaal graag het water op, maar vogels kunnen daar aantoonbaar last van hebben.”

Verstoring op het water is vooral groot vanwege het open landschap, schrijven de auteurs van het rapport. Vogels zien bootjes, kitesurfers of andere bronnen van verstoring al van grote afstand aankomen. En na één boot volgen er vaak meer. De voorbeelden die Poffers noemt, verbazen Krijgsveld dan ook niet. “Zeker op een relatief smalle rivier als de Vecht kom je natuurlijk algauw binnen de zogeheten verstoringsafstand van een vogel.

“Een minimale verstoringsafstand van een meter of vijfentwintig is op een riviertje van hooguit veertig meter breed natuurlijk niet aan te houden als je ook nog rechts moet houden. In sommige gevallen zullen vogels nog wel kunnen wennen aan regelmatig langsvarende bootjes, maar bij golven die over een nest spoelen lukt dat natuurlijk niet.”

Overtreding van de wet

Poffers heeft als natuurbeschermer volgens Krijgsveld ook alle recht om zich te beklagen over de overlast door recreatie op de Vecht. “De Wet Natuurbescherming zegt dat het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten of rustplaatsen van vogels verboden is, dus als de golven over het nest van een fuut of om het even welke andere watervogel slaan, dan is dat gewoon een overtreding van de wet.”

Waar de fuut nog een vrij algemene vogel is, zien de auteurs van het verstoringsrapport dat recreatie ook een stempel kan drukken op complete populaties van Nederlandse broedvogels. Dat geldt bijvoorbeeld voor vogels die afhankelijk zijn van het strand om te broeden. Zoals de strandplevier, die broedt zoals zijn naam al suggereert alleen op het strand, maar daar krijgt deze vogel in ons land zelden rust.

Als de nesten niet door wandelaars worden bedreigd, dan is het wel door hun loslopende honden. Krijgsveld: “Ook strandjes langs rivieren kunnen in de zomer erg druk zijn met dagjesmensen. Vogels die graag op de kale oevers broeden, zoals bontbekpleviertjes of oeverlopers, maar op graziger stukken ook allerlei eendensoorten, hebben dan geen schijn van kans.”

De Overijsselse Vecht. Beeld Herman Engbers

Hoe dit op te lossen?

Behalve de potentiële problemen verzamelden de auteurs ook de mogelijk oplossingen uit de internationale wetenschappelijke literatuur. “Buffering blijkt bijvoorbeeld erg goed te werken”, zegt Krijgsveld. “Wanneer je bepaalde stukken strand of oever of stukken water afsluit voor recreatie, heeft dat vrijwel direct effect. Vogels kunnen in die gebieden ongestoord hun jongen grootbrengen. Op zwaar verstoorde plekken zoals het Noordzeestrand zijn die effecten waarschijnlijk groter dan in minder intensief verstoorde gebieden, maar dit soort effecten zijn al in veel verschillende biotopen aangetoond.”

Ook voor de overlast door recreatie op de Vecht ziet Krijgsveld mogelijkheden om de recreatie te zoneren. “Wanneer je niet overal de mogelijkheid biedt om bootjes te water te laten, kun je misschien de overlast op bepaalde stukken beperken. En de overlast voor broedende vogels in de oevers kun je ook beperken door niet overal de mogelijkheid te bieden om dicht bij het water te komen.”

Krijgsveld hoopt dat het overzicht van bronnen en effecten van verstoring door recreatie vooral bijdraagt aan de bewustwording. “Mensen denken vaak: ik ben zo weer verdwenen op mijn mountainbike of in mijn bootje. Maar na jou komt er weer iemand. En weer. En weer. Wat dat betreft moeten ook natuurliefhebbers goed in de spiegel kijken. Eén vogelfotograaf die met een enorme telelens al struinend in de uiterwaarden steeds dichter bij een vogel probeert te komen is misschien nog niet zo’n probleem. Maar als er de hele dag door steeds ‘maar één’ fotograaf op een vogel afkomt, is dat natuurlijk wél een probleem.”

Van 8 tot 20 uur

Poffers is blij met de suggesties van Krijgsveld. “Laten de gemeentes, de provincie en de waterschappen beginnen met het beperken van het varen tot ‘van acht tot acht’. Dan hebben de vogels in het broedseizoen in ieder geval een deel van de dag nog rust.

En als de provincie voor de Vecht echt streeft naar de ontwikkeling van een halfnatuurlijke laaglandrivier, dan horen daar ook langdurig natte uiterwaarden en moerasbos bij. Dat zou een ideale oplossing zijn om wat meer rustige plekken in te richten waar geen recreanten kunnen komen. Een ‘plas-dras’ of een nevengeul tot op enige afstand van de hoofdloop van de rivier zou ook goed zijn als rustige plek voor watervogels die door de bootjes worden weggepest. En voor de broodnodige rust in de winter zou het varen dan helemaal verboden moeten worden”, vindt Poffers.

De verschillende overheden die met enige regelmaat door Poffers bestookt worden met de door hem geconstateerde verstoringen, erkennen de spanning tussen recreatie en natuur, zegt bijvoorbeeld Bart Visser van het Kernteam Ruimte voor de Vecht, een samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, provincie en terreinbeheerders. “We willen het varen op de Vecht wel stimuleren, maar dan in een passende vorm”, zegt Visser, “dus binnen de grenzen van de Wet Natuurbescherming.”

In een nieuw zogeheten vaarbesluit wil het waterschap de maximale diepgang van boten loslaten. Waar schepen nu niet dieper dan vijftig cm mogen steken, zijn straks dus ook grotere boten welkom op plekken waar de Vecht diep genoeg is. “Maar tegelijk willen we investeren in fysieke voorzieningen voor boten op plekken waar dat geen kwaad kan, om zo kwetsbare plekken te ontlasten”, voegt Visser daaraan toe. “Ook het idee van Poffers, om natte plekken naast de hoofdloop te creëren, vinden wij het onderzoeken waard.”

