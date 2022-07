Waterpeil in de Rijn keldert, Nederland moet zich opmaken voor extreme droogte

De komende weken dreigt het kurkdroog te worden. De hoeveelheid water die per seconde via de Rijn Nederland binnenstroomt kan dalen naar 800 kuub per seconde. “Dat is historisch laag. Dat hebben wij nog nooit gezien”, zegt Jeroen Haan, dijkgraaf en bestuurder van de Unie van Waterschappen. De gevolgen voor de natuur kunnen groot zijn.

De overheid, bedrijven en burgers moeten zich sneller aanpassen, vindt Haan. De waterschappen kunnen water naar gebieden pompen die het nodig hebben. Ook moeten er extra waterreservoirs aangelegd worden om zoet water beter vast te houden, zegt hij. Andere maatregelen: verhoging van het grondwaterpeil in landbouwgebieden en het weghalen van stenen uit tuinen. “Dan houdt de bodem zoet water beter vast en richt de droogte minder schade aan in de landbouw en in de natuur.”

Extra gemalen aan het werk

Het neerslagtekort nadert het niveau van 2018. Door de hoge temperaturen van de komende dagen is er veel verdamping en neemt het tekort verder toe. Het droogste jaar tot nu toe was 1976. Bijzonder is nu dat het ook elders in Europa nauwelijks regent. Door de beperkte aanvoer via de rivieren moeten de waterschappen extra pompen aanzetten en het westen van Nederland van zoet water voorzien.

Vandaag gaan de machines van De Aanvoerder draaien, een gemaal ten westen van Utrecht, in de regio waar Haan dijkgraaf is van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

De natte en droge periodes worden extremer. Vorig jaar juli waren er overstromingen in Limburg, nu is het droog in Nederland. “Wachten op klimaatverandering kan niet meer, want die verandering is er”, zegt de dijkgraaf. “Dat wisten we vorig jaar ook al, maar we zien het nu opnieuw.”

Het gemaal De Aanvoerder bij Utrecht pompt water naar westelijk Nederland. Beeld ANP

‘Het gemaal draait veel vaker dan verwacht, dat zegt alles’

Dat het vaker extreem weer is, illustreert de dijkgraaf met de jaartallen waarin het gemaal ‘De Aanvoerder’ water naar westelijk Nederland moest pompen. Bij de bouw eind jaren tachtig was de verwachting dat de pompen één keer in de tien jaar zouden draaien. “Maar we hadden het gemaal nodig in 2003, 2011, 2018 en nu weer. Dat zegt alles.”

Het gemaal haalt zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal en pompt het richting Woerden en Bodegraven. Het komt uiteindelijk terecht in de polders bij Gouda, Leiden en in de Haarlemmermeer. Het extra water dient niet alleen om de dorst te lessen van planten in natuurgebieden en gewassen van boeren, maar ook om verzilting tegen te gaan. Als het water te zout is, groeien planten en gewassen slechter of ze gaan dood.

Zout water dringt via de Nieuwe Waterweg in de Rotterdamse haven en ook via de sluizen bij IJmuiden het binnenland in. Normaal wordt dat teruggedrongen door het zoete regenwater dat vanuit Duitsland en België door de Nederlandse rivieren stroomt. Als er minder water is, zetten waterschappen extra gemalen aan om tegendruk te leveren.

Eerder besloot een aantal waterschappen al om boeren in sommige streken te verbieden hun land te besproeien. Dat gebeurde in Brabant, in oost-Nederland, op de Veluwe en in de Gelderse Vallei. Of er ook in andere delen van Nederland een sproeiverbod komt, kan Haan niet zeggen. Daar beslist ieder waterschap zelf over. Rijkswaterstaat verhoogt momenteel het waterpeil in het IJsselmeer om een buffer aan te leggen, zodat mogelijk de komende weken water naar Friesland en een deel van Groningen kan worden gepompt.

