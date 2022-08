Water in een pakje is sowieso niet duurzaam, zegt afvalexpert Zwerfinator

Milieuactivist Dirk Groot, die zich sinds 2014 inzet om het probleem van zwerfafval en plasticvervuiling aan te pakken, verwacht binnenkort de eerste verpakking van Sea Water op straat te vinden. “Toen sapfabrikant Riedel onlangs aankondigde over te stappen van plastic flesjes met statiegeld op drankpakken, duurde het twee weken voor ik de eerste vond”, schrijft hij op LinkedIn. “Ik ben benieuwd hoe lang het deze keer duurt.”

Groot, die bekendstaat als de Zwerfinator, is teleurgesteld over de aandacht die Sea Water afgelopen zaterdag kreeg in Trouw. Het bedrijfje van de broers Tammo en Jort Wildschut haalt drinkwater uit de Noordzee, door het zoute water met behulp van zonne-energie te filteren. Vanaf maandag liggen pakjes van een halve liter in 261 winkels van Albert Heijn.

‘Verpakt water is sowieso nooit duurzaam’

“Met een groot artikel over verpakt water doet Trouw mee aan greenwashing”, schrijft Groot. “Verpakt water is sowieso nooit duurzaam en met deze slecht recyclebare drankkartons vol plastic wordt ook nog een statiegeld omzeild.” Een drankkarton bestaat uit meerdere materialen: karton, een laagje plastic en ook wat aluminium. Voor het losweken is volgens Groot veel water nodig. “Meestal worden de verpakkingen gewoon verbrand.”

Daarbij kost het verpakken van water en de distributie van die pakken energie waarbij er CO2 vrijkomt. “In een land als Nederland is dat sowieso pure onzin. Dan toon je aan dat je niet met het milieu bezig bent, maar met geld verdienen met een groen sausje en anticiperen op verder watertekort om er nog meer aan te kunnen verdienen.”

‘Wij zijn groot voorstander van het statiegeldsysteem’

Tammo Wildschut, die twee jaar geleden Sea Water is begonnen samen met zijn broer Jort, zegt dat hij de kritiek van Groot begrijpt. “Wij zijn groot voorstander van het statiegeldsysteem. Ontwijken van statiegeld was nooit onze intentie. We hadden deze verpakking al gekozen vóórdat er statiegeld op plastic flesjes kwam, juist omdat het karton met een dun laagje plastic volgens een levenscyclus analyse (LCA) 7 procent minder CO2-impact heeft dan een Petfles.”

De perfecte verpakking bestaat niet, stelt Wildschut. “We kijken naar 100 procent recyclebaar plastic en als er een nog betere verpakking komt, dan kiezen we daarvoor.” Die verpakking is wel nodig, zegt Wildschut, omdat Sea Water zich richt op de markt van consumenten die mineraalwater kopen. “In Nederland hebben we goed drinkwater uit de kraan en we benadrukken dat we geen alternatief zijn voor kraanwater. Maar feit is dat er veel flesjes water worden gekocht voor onderweg: op stations, bij tankstations en in supermarkten. Wij willen die markt verduurzamen, met lokaal water in verschillende landen, door gebruik te maken van de zon en de zee.”

Broers Tammo en Jort halen drinkwater uit de Noordzee, met hulp van de zon

Zeewater filteren zodat je het kan drinken – ontzilting, heet het – heeft de naam duur en vervuilend te zijn. De broers Wildschut willen bewijzen dat het ook anders kan. Hun halve liters Sea Water zijn vanaf maandag voor 89 cent te koop bij de Albert Heijn.

Unilever stopt met drankkarton, dat slechter is voor het milieu dan een petfles

Na Jumbo stopt ook Unilever weer met het drankpak als alternatief voor plastic flesjes waarop sinds deze zomer statiegeld zit. Zo’n pak blijkt toch niet zo goed voor het milieu.