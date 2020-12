Wat is de ware aard van Shell? Het oordeel is aan de rechter

De rechter waande zich in een marathonuitzending van het tv-programma ‘Wie van de drie?’, tijdens vier lange zittingen in de rechtszaak van Milieudefensie en 17.000 burgers tegen Shell deze maand. Of beter gezegd: ‘Wie van de twee?’, met twee overgebleven kandidaten. Met de rechtszaak trachten de organisaties Shell te dwingen zijn CO 2 -uitstoot te verminderen.

Zowel de juristen van het oliebedrijf als die van Milieudefensie probeerden de rechter te overtuigen van Shells werkelijke aard. De uitspraak, die 26 mei 2021 wordt verwacht, moet dus een antwoord geven op de bijbehorende vraag: ‘Wil de ware Shell nu opstaan?’ Bij die overpeinzing moet de rechter de volgende argumenten uit de klimaatzaak op waarde schatten.

Shell: U vraagt, wij draaien

“We opereren niet in een vacuüm”, zei advocaat Jan de Bie Leuveling Tjeenk van Shell donderdag. Zijn team deed er tijdens de hoorzittingen deze maand alles aan om tegenover de rechter te benadrukken dat Shell niet bij machte is om in zijn eentje klimaatverandering te stoppen.

‘De hele samenleving’ is daarvoor nodig. Huishoudens, automobilisten en bedrijven bepalen zelf hoeveel olie en gas ze gebruiken, aldus De Bie. Daarom is de rechtszaak van Milieudefensie volgens Shell ook niet te vergelijken met de beroemde Urgenda-zaak, waarbij de rechter de Nederlandse staat verplichtte om de uitstoot van CO2-uitstoot te beperken. “De staat heeft het in haar macht om emissies van onderdanen te beperken”, zei De Bie. Met andere woorden: Shell niet. Het oliebedrijf is, net als burgers, gebonden aan de regels die de politiek oplegt. Aan alle wetten en kaders houdt Shell zich netjes, dus het bedrijf doet niets verkeerd.

Shell is met elfhonderd bedrijfsonderdelen wereldwijd actief, dus de Nederlandse rechter zou niets te zeggen hebben over al die activiteiten. Het hoofdkantoor staat wel in Den Haag, maar dat is slechts een kantoor, met weinig CO2-uitstoot. Milieudefensie zou selectief citeren uit rapporten, om Shell in een kwaad daglicht te stellen. ‘Gebrekkig’ zijn de onderbouwingen van Milieudefensie dat Shell laakbaar is. Beter dan naar Shell wijzen zouden de aanklagers eens in de spiegel kunnen kijken. Milieudefensie kan Shell niet dwingen om het Parijse Klimaatakkoord uit te voeren, omdat het oliebedrijf niet bij die afspraken betrokken was. Shell wil wel groene waterstof maken, maar dan moet de overheid wel ondersteuning bieden, en Gasunie en Tennet moeten infrastructuur regelen.

Het is totale willekeurig om één oliebedrijf aan te klagen. Mocht de rechter Shell verplichten om 45 procent minder broeikasgas uit te stoten in 2030, dan levert een ander oliebedrijf diezelfde hoeveelheid fossiele brandstof alsnog. De CO2-uitstoot daalt niet, het klimaat schiet er niets mee op.

Milieudefensie: Shell houdt iedereen olieverslaafd

“Als fossiele brandstoffen niet gewonnen en verkocht worden, dan worden ze ook niet verbrand.” Zo simpel is het volgens de advocaat van Milieudefensie, Roger Cox. Stoffen die niet in de kachel gaan, belanden ook niet in de lucht. Dat argument bewijst volgens hem dat Shell, een van de grootste oliereuzen ter wereld, een sleutel in handen heeft om het klimaatprobleem te bestrijden.

Dat Shell 95 procent van de miljardenwinst blijft investeren in olie- en gasboringen toont dat Shell die sleutel in zijn binnenzak laat zitten, aldus Cox. Shell doet dat expres, omdat het beursgenoteerde bedrijf alleen maar aan geld denkt, betoogde hij donderdag bij de rechter. Hiermee zou het bedrijf een ‘onrechtmatige daad’ begaan, waar de rechter tegen kan optreden. De mensenrechten van burgers, ook die in Nederland, zouden geschonden worden omdat het hoofdkantoor van Shell de strategie van olie pompen nagenoeg ongewijzigd voortzet. Dat Shell voor de komende tien jaar miljarden dollars wil blijven steken in het opsporen van nieuwe fossiele voorraden, zelfs met dure boortechnieken bij de Noordpool, zou bewijzen dat het bedrijf niet duurzamer wil werken.

Milieudefensie beschuldigt Shell ervan dat het een pr-offensief voert voor een groen imago, maar in politieke lobby alleen maar aan olie en gas denkt. De relatief kleine investeringen in windmolens en zonneparken zouden ‘voor de bühne’ zijn. Met de stelling dat Shell afhankelijk is van de politiek en klanten stelt het bedrijf zich volgens Milieudefensie ten onrechte op als een volgzame speler, omdat het als grote energieleverancier het aanbod bepaalt en de samenleving olieverslaafd houdt.

Door onvoldoende te verduurzamen neemt Shell volgens Cox onverantwoord veel risico’s, die het ‘recht op leven’ van mensen aantast. Dat klimaatverandering een mondiaal probleem is wil niet zeggen dat individuele partijen niet verplicht zijn om hun bijdrage te leveren aan de oplossing. Dat is juridisch afdwingbaar, net als in de Urgenda-zaak.

