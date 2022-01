Wat de Groningse gaskraan wel/niet te maken heeft met de Duitse Energiewende

De Groningse gaskraan gaat tóch verder open, werd onlangs gemeld, voor levering aan Duitsland. Komt dat door de Energiewende?

Nee. Het ligt misschien voor de hand om te vermoeden dat de Duitse behoefte aan gas uit Groningen groeit doordat het land kerncentrales heeft gesloten en nu ook kolencentrales in de ban doet. Daardoor heeft Duitsland weliswaar meer draaiende gascentrales nodig om energie te produceren, maar het gas daarvoor importeren de oosterburen niet uit Slochteren.

Elektriciteitscentrales verstoken namelijk bijna allemaal hoogcalorisch gas uit Rusland, Qatar of velden in de Noordzee. In het Groningse gasveld zit ander gas, laagcalorisch. Dat klinkt minderwaardig, maar de kwaliteit is juist hoog. Het gas, dat veranderde van trots tot kwelgeest van de provincie, wordt gebruikt in huizen en kantoren. De aanvullende Groningse gasimport door Duitsland gaat dus naar gebouwen toe. Bij koud weer hebben die meer gas nodig om de ketel op te stoken.

Duitsland is toch al best groen?

Hoewel Duitsland binnen Europa, deels terecht, het imago heeft van groene koploper vallen de prestaties de afgelopen periode wat terug, aldus de denktank Agora. Het wil niet vlotten met het isoleren en verduurzamen van woningen en bedrijven. Het energieverlies in Duitsland is niet zo beroerd als in Nederland, maar er zijn nog volop kieren en dun glas. En al die zonnepanelen op Duitse huizen en stallen maken elektriciteit, net als de windmolens. Die geproduceerde stroom komt uit je stopcontact, daar kun je een klassieke (gas)ketel niet mee voeden.

Zolang het geen energielabels A en B regent, blijft de behoefte aan ‘Groningengas’ hoog. Je kunt het dus beter omkeren: niet de Energiewende leidt tot meer import van Slochterengas, maar juist eerder het feit dat verduurzaming onvoldoende opschiet. De nieuwe kanselier Olaf Scholz is van plan om te versnellen, zodat Duitsland de klimaatdoelen haalt.

Levert het oppompen van meer aardgas behalve aardbevingen ook meer CO 2 -uitstoot van Nederland op?

Valt mee. De aangekondigde verdubbeling van het oppompen van gas in Groningen leidt niet tot een hogere CO 2 -uitstoot in Nederland. Een klein beetje maar, omdat er vervuilende pompen voor moeten draaien. Omdat broeikasgassen pas de lucht in gaan als het gas in een ketel wordt verbrand, dus in de Duitse huizen en kantoren, telt het gasverbruik mee bij de Duitse voetafdruk. Op koude winterdagen, als mensen de kachel aanzwengelen, kan dit een serieus effect hebben op de nationale voetafdruk. In dat geval zit Nederland overigens in hetzelfde schuitje, want het gas uit Groningen zal dan ook in grotere hoeveelheden naar Nederlandse huishoudens vloeien, zolang die geen warmtepomp of warmtenetaansluiting hebben.

Kan het nog eens gebeuren, dat de Groningse pomp toch weer opent?

Sluit het vooral niet uit. Ondanks de belofte aan bewoners, die structureel lijden onder de bevingen, dat Slochteren in 2023 definitief dichtgaat, is het de vraag in hoeverre het Rijk de regie neemt. Nog tot 2030 lopen er contracten tussen Nederlandse energiebedrijven en buitenlandse handelaren, die Groningengas willen inkopen. Zulke langlopende afspraken in de liberale energiemarkt kan het kabinet niet zomaar even schrappen, aldus voormalig demissionair minister Stef Blok (economische zaken en klimaat). Zolang het Rijk het argument ‘contract is contract’ van bedrijven een geldig argument vindt, is het de vraag of uiteindelijk de minister of energiehandelaren aan de knop van de Groningse gaspomp draaien.

En nu?

Het is de vraag hoe Rutte IV zal omspringen met het Groningse hoofdpijndossier. Om aan de buitenlandse leveringscontracten te voldoen, behalve in Duitsland ook in Frankrijk en België, kan Nederland aan andere oplossingen werken, zodat de Groningse gaskraan toch volledig dicht kan, zoals beloofd.

In dat geval moeten er stikstoffabrieken in Nederland verschijnen, die hoogcalorisch gas omzetten in laagcalorisch gas. Als dat lukt, kan de Nederlandse gassector bijvoorbeeld Noors aardgas inkopen, door de stikstoffabriek halen en gas van Groningse kwaliteit exporteren. De bouw van de eerste stikstoffabriek loopt vertraging op. Ook dit toont aan dat het kabinet plannen kan maken met de Groningse pomp, maar dat de politiek deels afhankelijk is van de grillen van de liberale energiemarkt.

