Wat betekent 80 procent stikstofreductie precies? Niemand die het nu al weet

Wat voor stikstofplan zit er nu weer aan te komen?

Het kabinet stuurt volgende week twee belangrijke brieven naar de Tweede Kamer. In de ene gaat landbouwminister Henk Staghouwer uiteenzetten welke toekomstperspectieven hij ziet voor de landbouw in Nederland. Door de aanhoudende stikstofcrisis gaat veel aandacht uit naar boeren die willen - of moeten - stoppen. Maar veehouders die door willen met hun bedrijf, kampen met nogal wat onzekerheden. Mogen ze überhaupt blijven op de plek waar ze nu zitten? Kunnen ze op de oude voet door, moeten ze flink investeren in een schonere stal, of omschakelen naar een ander soort bedrijf?

Dat perspectief hangt dan weer nauw samen met de tweede brief die het kabinet aan het opstellen is. Daarin worden - na ruim drie jaar stikstofcrisis - voor het eerst écht knopen doorgehakt. Een ingewikkelde puzzel, waarbij letterlijk op de vierkante kilometer een detailplan wordt gemaakt. Een paar stukjes van die puzzel vielen die afgelopen week al uit de doos. Er zijn plekken, met name in de Gelderse Vallei en de Peel, waar het kabinet op 70 à 80 procent stikstofreductie koerst.

Dat klinkt ingrijpend. Is het dat ook?

Ingrijpend is het, zeker als je net op die betreffende vierkante kilometer een veehouderij hebt staan. Maar hoe nieuw en rigoureus het uitgelekte percentage nou echt is, hangt nogal van de verdere context af. Zo ligt er bijvoorbeeld een rapport van stikstofprofessor Jan Willem Erisman dat het kabinet nauw bij de plannen betrekt. Daaruit blijkt dat het effectief is om hard in te grijpen in een beperkt aantal gebieden die voor heel veel stikstof in de natuur zorgen. Dat levert meer resultaat op dan wanneer de pijn meer over het hele land uitgesmeerd wordt.

De gebieden die dan bovenaan het lijstje komen? Dat zijn - waarschijnlijk niet geheel toevallig - de Peel en (vooral) de Gelderse Vallei. Maar snoeihard ingrijpen op die plekken betekent dus júíst ook dat er in andere delen van het land minder rigoureuze maatregelen nodig zijn. Overigens is het niet gezegd dat het kabinet blind vaart op deze methode: vermoedelijk betrekt het meer stikstofmodellen bij de puzzel. Maar het mechanisme achter het model van Erisman laat wel zien dat een hoog reductiepercentage in een bepaald gebied lang niet alles zegt over het totaalplaatje.

Maar dan toch even over die Gelderse Vallei: bij 80 procent reductie hou je haast geen boer meer over, toch?

Als dat een keiharde kabinetseis is, lijkt een agrarische exodus inderdaad onvermijdelijk. Maar de duivel zit hier wel in de details. Over hoe het kabinet bij die 70 à 80 procent komt, is nog hoegenaamd niets bekend. Het percentage zou ook simpelweg terug kunnen slaan op de zogeheten ‘kritische depositiewaarde’ (KDW) van de Veluwe.

De KDW staat voor de hoeveelheid stikstof dat een bepaald natuurtype maximaal aankan. Wordt de KDW overschreden, dan bestaat het risico dat de natuur schade oploopt. In de meeste natuurgebieden wordt de KDW nu met voeten getreden: juist in de Gelderse Vallei en de Peel is de stikstofbelasting op sommige plekken wel vier keer te hoog.

Zeker in die situaties red je het niet met alleen de uitstoot van stallen in de buurt drastisch reduceren. Boerenorganisaties wezen er al meermaals op dat er gebieden zijn waar de KDW zelfs niet gehaald wordt als je alle dieren, fabrieken, vliegvelden én inwoners zou saneren. Toch werd de KDW in de zwaarwegende stikstofrapporten van de commissie-Remkes gepromoveerd tot een soort eis die op termijn in elk gebied gehaald zou moeten worden.

Opvallend, want destijds lag er al een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) met het advies om dat juist niet te doen. Het pleitte voor een bredere kijk op de zaak: voor een gezonde natuur is stikstof namelijk maar één van de knoppen om aan te draaien. Zaken als waterkwaliteit, natuurbeheer en het aan elkaar knopen van versnipperde natuurgebieden zijn van minstens zo groot belang. Het hogere doel, zo stelde het PBL, moet niet het halen van de KDW zijn, maar het verbeteren van de natuurkwaliteit, op welke manier dan ook.

Dat verhaal vindt een paar jaar later steeds meer weerklank. De Tweede Kamer nam onlangs een motie aan om niet langer op de KDW te sturen, maar op de algehele kwaliteit van de natuur. Bovendien hebben de provincies juist de opdracht meegekregen om in de gebiedsplannen die ze aan het maken zijn verder te kijken dan alleen stikstof.

En om dan even terug te komen op die gewraakte 70 à 80 procent: het maakt nogal wat uit of dat een aan de KDW gekoppeld dictaat is, of juist meer een leidraad waarvan de provincie kan afwijken door op andere manieren in de natuur te investeren.

Hoe denken de provincies die dit moeten uitvoeren hierover?

Die houden vooral hun adem in voor de brieven van volgende week. Provinciebestuurders Erik Ronnes (Noord-Brabant) en Peter Drenth (Gelderland) wilden op de inhoud nog niet vooruit lopen. Enkele goed in het stikstofdossier ingevoerde statenleden van verschillende partijen geven aan het werkelijke verhaal achter de 70 à 80 procent reductie nog niet te kennen. Het kabinet stuurt de twee brieven waarschijnlijk vrijdag naar de Tweede Kamer; daarmee worden ze ook openbaar.

Lees ook:

Zware ingrepen voor stikstofreductie zijn nergens te voorkomen, druk op provincies groot

Uit nieuwe cijfers blijkt dat forse ingrepen in de landbouw onontkoombaar zijn als uitweg uit de stikstofcrisis. Landbouworganisaties zijn verontwaardigd.