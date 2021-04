Wanneer is een investering duurzaam? De strijd om de spelregels barst los in de EU

Wie had dat gedacht, dat de ogenschijnlijk milieuvriendelijke landen als Finland en Zweden – met hun schone steden en prachtige bossen – binnen Europa opeens het stempel ‘klimaatvijand’ krijgen? Toch rijst dat beeld op als de Europese Commissie woensdag nieuwe spelregels presenteert voor duurzame investeringen.

Politici van groene partijen en milieuorganisaties vinden dat de twee Scandinavische landen een kwalijke rol spelen bij het afzwakken van die spelregels. Ze presenteren hun omvangrijke bosbouwindustrie namelijk als duurzaamheidskampioen, terwijl daar van alles op af te dingen is.

Vele ogen, van investeerders en banken tot klimaatactivisten, zijn woensdag gericht op de presentatie door de Europese Commissie van wat in Brussels jargon de ‘taxonomie’ is gaan heten. Achter dat begrip gaan de criteria schuil waaraan investeringen moeten voldoen om groen en duurzaam te mogen heten, en waarmee ze aanspraak kunnen maken op aantrekkelijke Green Deal-leningen en -voorwaarden.

Nu zijn de regels nog vaag, waardoor onder meer banken zich straffeloos kunnen bezondigen aan het ‘groenwassen’ van niet-duurzame investeringen.

Honderden miljarden aan ‘groen’ kapitaal

De belangen zijn enorm: de komende jaren komen honderden miljarden euro’s aan ‘groen’ kapitaal beschikbaar, grotendeels van particuliere investeerders. Het afgelopen jaar is er dan ook een enorm lobbycircuit op Brussel afgestormd om de taxonomie-lijst te beïnvloeden.

Voordat Finland en Zweden daarin hun verrassende rol opeisten, kwamen eerst de ‘usual suspects’ voorbij: de pleitbezorgers van gas en kernenergie als duurzame energievormen. Vooral landen in Centraal-Europa zien gas als een overgangsbrandstof, veel schoner dan kolen, en in hun ogen dus onmisbaar in hun pad naar minder CO 2 -uitstoot. Frankrijk en Tsjechië zijn de grootste voorvechters van kernenergie en willen dat ook de bouw van nieuwe kerncentrales in aanmerking komt voor aantrekkelijke klimaatleningen.

In conceptvoorstellen van de commissie leken die lobby’s vorige maand hun zin te krijgen, vooral die van gas. Maar de kritiek daarop was oorverdovend. “De versie van maart was een fundamentele ondermijning van de Green Deal”, aldus Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks). “Daarmee zou je de klimaatdoelen voor 2050 uit het raam gooien. Als dat het was geworden, had ik ook geen speeches meer willen horen van Von der Leyen of Timmermans over die zogenaamde fundamentele nieuwe wereld en de ‘revolutie’ die de Green Deal zou behelzen.”

Typisch Brusselse uitweg

De Europese Commissie kwam van alle kanten klem te zitten en zag maar één – typisch Brusselse – uitweg, die woensdag dan ook uit de hoge hoed zal komen: géén beslissing over gas en kernenergie. Ze laat het aan de lidstaten en het Europees Parlement over om later dit jaar een knoop hierover door te hakken. Voor milieuorganisaties is dat voorlopig de beste uitkomst.

Wat bosbouw betreft hebben Finland en Zweden echter wel volledig hun zin gekregen. “Dit is nu echt het zwakste onderdeel van het pakket”, zegt Eickhout. “Wat de commissie nu zegt, is: als je aan de Europese bosbouwwetten voldoet – en die zijn er nauwelijks, dat is het probleem – dan is het groen. Maar zo duurzaam is die bosbouw niet. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet bosbouw leiden tot meer CO 2 -absorptie, terwijl de totale Europese CO 2 -absorptie door bossen en landgebruik juist kleiner wordt.”

Nationale trots

De bosbouw-en houtindustrie is echter een nationale trots voor beide Scandinavische landen, waarbij ze zo min mogelijk bemoeienis van ‘Europa’ willen.

Ook over de omstreden bio-energie (opgewekt door houtstook) is het laatste woord nog niet gezegd. Die behoudt het bestaande stempel ‘duurzaam’, totdat er in juni mogelijk nieuwe regels worden voorgesteld.

Wat woensdag op tafel komt, is overigens nog maar de helft van het hele taxonomie-verhaal. Eind dit jaar volgt een tweede pakket, waarin onder meer biodiversiteit, watergebruik en afvalverwerking centraal staan. De lobbyisten van alle betrokken industrieën en belangenorganisaties zijn dus nog wel even van de straat.

De rest van de wereld kijkt belangstellend toe. De EU-regels zullen naar verwachting toonaangevend zijn voor onder meer de Verenigde Staten, China en Japan.

