Wandelen bij een gebied van Natuurmonumenten? Dat kan parkeergeld gaan kosten

Het is een publieksfavoriet, omringd door bos, boomgaard en boerderijen. Maar wie het Gelderse landgoed Hackfort met de auto bezoekt, moet daar vanaf deze zomer parkeergeld voor betalen. Ook in andere natuurgebieden doet eigenaar Natuurmonumenten de slagboom dicht.

De auto parkeren om een rondje te wandelen gaat maximaal zeven euro per dag kosten met een vast tarief van 1,75 euro per uur, zo laat woordvoerder Marjolein Koek van Natuurmonumenten weten. Leden van de natuurorganisatie hoeven geen parkeerkosten te betalen.

De parkeerplaats van landgoed Hackfort zou dit voorjaar al een prijskaartje krijgen, maar dit werd uitgesteld door het coronavirus. Nu gaat het betaald parkeren vanaf de zomermaanden in. Tijdens de zomer zullen ook andere gebieden volgen, zegt Koek. “Welke dat zullen zijn, is nog onzeker. Het gaat met name om grote en drukbezochte natuurgebieden.”

Staatsbosbeheer heeft nog geen plannen voor parkeergeld

Volgens Koek is de organisatie veel geld kwijt aan het onderhoud van voorzieningen: “Denk aan het onderhouden van paaltjes op wandelroutes, het maaien van gras, maar ook het dichten van kuilen op parkeerplaatsen.” Dat is zonde, zegt ze, omdat dat geld bedoeld is voor het behouden en beschermen van natuur. Momenteel krijgt Natuurmonumenten voornamelijk inkomsten uit lidmaatschappen, overheidssubsidies en De Postcodeloterij.

Voor de gebieden van Staatsbosbeheer staan parkeerkosten niet op de planning, zegt woordvoerder Marcel van Dun: “We vinden dat natuur voor iedereen toegankelijk moet zijn.” De eenzame uitzondering op die regel is het Kootwijkerzand. Dit om de verkeersdrukte in het dorp voor de hoofdingang weg te nemen, aldus van Dun.

Volgens woordvoerder Koek van Natuurmonumenten blijven hun natuurterreinen open voor iedereen. “Je kunt onze natuurgebieden ook met het openbaar vervoer of per fiets bereiken. Er komt geen hek om de natuur heen.”

