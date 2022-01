Waddenvereniging vertrouwt kabinet niet en schakelt hulp in van Unesco

De verwarring is te groot. Enerzijds laat het regeerakkoord van het nieuwe kabinet geen gaswinning meer toe in de Waddenzee. Anderzijds liet diezelfde regering vorige week vrijdag nog aan Unesco weten dat boren naar gas in de Waddenzee veilig kan. Voor de zekerheid stuurde de Waddenvereniging maandag zelf een brief aan de werelderfgoedorganisatie van de Verenigde Naties.

Met de brief legt de Waddenvereniging druk op het debat van de Kamercommissie infrastructuur en waterstaat, waarvoor dinsdag vier nieuwe bewindslieden aanschuiven: de ministers Mark Harbers (infrastructuur waterstaat), Rob Jetten (klimaat en energie), Christianne van der Wal (natuur en stikstof) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (economische zaken en klimaat).

Uitgesteld

Het debat is eerder uitgesteld toen de kabinetsformatie in de beslissende fase verkeerde, tot teleurstelling van de Waddenvereniging, die zo snel mogelijk zwart op wit wil hebben dat de gaswinning definitief van de baan is. Unesco heeft het kabinet zowel in mei als in november vorig jaar gevraagd te reageren op de zorgen van de Waddenvereniging en de Werkgroep Vrije Horizon Schiermonnikoog over gaswinning in beschermd gebied. Unesco dreigde de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee in te trekken omdat mijnbouw daarbij niet past.

In reactie daarop stuurde de Nederlandse Permanent Vertegenwoordiger bij Unesco vrijdag een brief aan het Werelderfgoedcentrum in Parijs, waarin staat dat boren naar gas veilig kan dankzij het ‘hand-aan-de-kraanprincipe’. Dit betekent meteen stoppen met boren als de bodem meer daalt dan aanvaardbaar wordt geacht. Volgens de Waddenvereniging verzuimt de regering te vermelden dat er wetenschappelijke twijfel is over deze methode.

Toenmalig minister Stef Blok van economische zaken zei in september vorig jaar dat een vergunning aan de Nam om te boren in het gasveld bij de Friese plaats Ternaard niet meer is tegen te houden. De Waddenacademie, die op verzoek van de Tweede Kamer de juridische mogelijkheden onderzocht, adviseerde in oktober echter dat de minister van natuur (toen nog Carola Schouten) de vergunning wel mag intrekken.

Nieuwe wetenschappelijke inzichten

Intussen groeide ook het maatschappelijk verzet en kwamen er nieuwe wetenschappelijke inzichten over een mogelijk sneller stijging van de zeespiegel, schrijft de Waddenvereniging aan Unesco. De Commissie voor de milieueffectrapportage stelde in december dat risico’s van de voorgenomen gaswinning bij Ternaard onvoldoende zijn onderzocht.

Blok maakte afgelopen najaar al duidelijk dat een besluit over de gaswinning bij Ternaard pas in maart 2022 wordt genomen. De Waddenvereniging hoopt dat er nu al duidelijkheid komt. Ze voelt zich gesterkt door een afspraak in het regeerakkoord dat na Ternaard geen nieuwe vergunningen voor mijnbouw in de Waddenzee zullen worden afgegeven.

