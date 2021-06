Waarom u nog steeds planten met giftige bestrijdingsmiddelen kunt kopen in tuincentra

Ondanks hun ‘groene’ ambities verkopen tuincentra nog steeds planten die zijn behandeld met giftige bestrijdingsmiddelen. Onderzoekers van Pesticide Action Network Nederland (Pan) vonden in een kleine steekproef resten bijengif en schimmelbestrijders, waaronder een al zeven jaar verboden stof.

Pan nam monsters van negen planten en van de potgrond van die planten uit drie grote Nederlandse tuincentra. De planten zijn de eerste week van mei gekocht bij Groenrijk, Intratuin en Welkoop. Het laboratorium vond in de elf monsters 27 diverse bestrijdingsmiddelen, de meest verschillende bij monsters van Intratuin en de hoogste gehaltes bij die van Welkoop. In fresiabollen zaten negen gifstoffen.

Een daarvan is de schimmelbestrijder carbendazim, die in 2014 verboden werd omdat hij misvormingen bij een ongeboren kind, kanker en onvruchtbaarheid bij mannen kan veroorzaken en hormonen verstoort. Pan vraagt de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) op te treden tegen de verkoop van de bollen. Ook zou de NVWA moeten uitzoeken hoe de stof in de bollen terechtkomt; dat kan zijn door illegaal gebruik of door import van opkweekmateriaal uit een niet-Europees land.

Bijengif in een klokjesbloem

De insecticiden acetamiprid en deltamethrin kunnen de hersenen van een opgroeiend kind aantasten. Acetamiprid, dat werd gevonden in een Spaanse margriet en een klokjesbloem, is een van de vijf neonicotinoïden die wegens hun giftigheid verantwoordelijk worden gehouden voor de ineenstorting van bijenpopulaties en daarom ook wel bijengif worden genoemd. Drie zijn al verboden, acetamiprid nog niet.

Het gevaar voor ons als mens schuilt in de stapeling van het gebruik; het is slechts een van de plekken waar we met deze stoffen in aanraking komen.

Pan adviseert voor de tuin alleen planten en bollen te gebruiken die zonder bestrijdingsmiddelen zijn geteeld. De onderzoekers gaan ervan uit dat de meeste planten in tuincentra met bestrijdingsmiddelen worden behandeld en dus ook resten bestrijdingsmiddelen bevatten.

‘Zelfcontrole werkt niet’

De steekproef is klein wegens een beperkt budget, maar ze borduurt voort op onderzoeken van Greenpeace in 2014 en 2018, waarbij op veel grotere schaal gifstoffen in planten werden aangetroffen. In 2014 vonden onderzoekers 505 bestrijdingsmiddelen op 69 planten, bollen en heesters. Naar aanleiding van dit onderzoek formuleerde de tuinbranche in 2016 voor het eerst zijn ambities voor een groenere sector.

In de dit jaar opgestelde vierde ambitie staat dat de sector bijengif wil vermijden en dat geen verboden bestrijdingsmiddelen mogen worden aangetroffen. Pan concludeert dat de tuincentra onvoldoende grip hebben op de teeltmethoden van hun leveranciers en dat de zelfcontrole van de branche niet werkt.

