Waarom nertsen in Nederland een minder groot gevaar vormen dan de nertsen in Denemarken

Met het pelzen van hun nertsen (het doden van de dieren en ze van hun vacht ontdoen) zitten de Nederlandse nertsenbedrijven momenteel in de laatste fase van de jaarcyclus. Daarmee komt half december een einde aan de sector, want opnieuw gaan fokken in het voorjaar is niet meer toegestaan. De wet die dat regelt laat weliswaar nog even op zich wachten, maar de meeste bedrijven doen met hun pelzen in december ook hun moederdieren weg.

De sector ruimt zichzelf op en er is geen reden dat proces met een paar weken te versnellen, zegt een woordvoerder van het ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid. Het coronavirus is in Nederland immers niet vanuit nertsenbedrijven verspreid onder de bevolking, zoals nu mogelijk wel het geval is in Denemarken.

“De situatie is hier anders dan in Denemarken”, legt de woordvoerder uit. “Daar is lange tijd helemaal niet geruimd. Wij hebben de meest vergaande maatregel genomen door de verplichte stoppersregeling van 2024 drie jaar te vervroegen.”

Sector wordt drie jaar eerder beëindigd

Twee werknemers van twee fokkerijen zijn eerder dit jaar wel door nertsen besmet, maar het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) noemt het risico voor omwonenden verwaarloosbaar. In luchtmonsters van buiten de stallen is het virus niet aangetroffen. De werknemers raakten besmet aan het begin van de snelle uitbraak op nertsenbedrijven, toen persoonlijke beschermingsmiddelen nog niet waren geadviseerd.

Toch adviseerde het OMT-Z deze zomer om de sector te beëindigen voor de nieuwe paartijd in maart begint, in plaats van over drie jaar zoals al eerder was besloten. Het razendsnel oplopend aantal besmettingen op nertsenbedrijven leek toen niet meer te stoppen. Het kabinet nam dat advies eind augustus over. Onderzoek hoe het virus zich verspreidt is nog niet afgerond.

In Denemarken is de sector groter en verspreid over het hele land

Inmiddels zijn 69 bedrijven geruimd. Op de resterende 57 bedrijven is het relatief rustig, zegt de woordvoerder van het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit. “Het aantal besmettingen per week is gedaald naar één of minder, dankzij beschermingsmaatregelen en een goede controle. Bedrijven moeten wekelijks hun kadavers laten zien en ze worden nog steeds geruimd als daar een besmetting bij zit.”

De woordvoerder wijst erop dat de geruimde bedrijven in Nederland in een afgebakend gebied liggen, voornamelijk in Noord-Brabant en Limburg en twee in Gelderland. “Er is geen besmetting boven de grote rivieren. In Denemarken is de sector groter en verspreid over het hele land.”

Het kabinet vindt het ook niet nodig om de grenzen te sluiten voor reizigers vanuit Denemarken, zoals het Verenigd Koninkrijk afgelopen weekeinde deed.

Lees ook:

Coronamutatie in Denemarken kan leiden tot ‘een nieuwe pandemie’

Via nertsen is in Denemarken een mutatie van het coronavirus ontstaan die ook overspringt op mensen. Deskundigen zijn bezorgd, alle nertsen worden geruimd.

De nertsenhouderijen moeten dicht, maar hoe konden zovéél nertsen besmet raken?

Er komt per maart volgend jaar een definitief einde aan de nertsenhouderij in Nederland. Intussen speelt de vraag: hoe kunnen zovéél farms met corona zijn besmet?