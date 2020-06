Waarom kattenfilmpjes kijken en eindeloos Netflixen slecht is voor het milieu

Het is niet iets waar je direct bij stilstaat tijdens het thuiswerken. Met een druk op de knop alle collega’s even die notitie mailen of een filmpje delen: hoeveel CO2-uitstoot gaat daarmee gepaard? Meer dan je denkt.

Internetprovider XS4All rekent het voor in een blog. Wie slechts één mailtje per dag stuurt, produceert daarmee in een jaar tijd 36,5 gram aan CO2-uitstoot. Dat staat gelijk aan twee kilometer rijden met een fossiele auto. Even surfen naar een website levert 0,8 gram emissies op, een zoekopdracht op Google 0,2 gram. Een tweet is relatief klimaatbewust: 0,02 gram.

Klinkt niet heel veel, maar tel al die grammen op en er komen duizelingwekkende cijfers uit. Per jaar gaan er wereldwijd 250 biljoen mailtjes de computer uit, stelt XS4All, samen goed voor ongeveer 1000 miljoen ton CO2. Dat is bijna de totale uitstoot van Japan.

Online video streamen zou volgens een Franse denktank jaarlijks 306 miljoen ton broeikasgas de lucht in blazen, de uitstoot van Nederland en België samen. Netflix neemt 30 procent daarvan voor de rekening, porno 26 procent en YouTube – met heel veel kattenfilmpjes – 21 procent.

Erger dan vliegen?

Over die macrocijfers is wel discussie. Een veel gehoorde stelling is: datacentra, die al dat onlineverkeer verwerken, zijn slechter voor het klimaat dan vliegen. Klopt niet, schrijft Martien Visser, lector energie aan de Hanzehogeschool in een – milieubewust – tweetje. Vliegverkeer slokt 2,1 procent van de mondiale energie op, datacentra slechts 0,2 procent. Ingezoomd op alleen elektriciteit komen data op ongeveer 2 procent van het wereldwijde stroomverbruik, aldus de internationale energieclub IEA.

Volgens schattingen zal dat aandeel toenemen tot 5 procent in 2030. Al blijken voorspellingen over toekomstig stroomverbruik van online activiteiten er meestal naast te zitten. Ze waren te somber omdat de technologie sneller zuiniger werd dan gedacht.

Zo moeten datacentra gekoeld worden. Dat kost veel energie, maar de techniek ontwikkelt zich snel. De warmte die eruit moet, is bovendien bruikbaar voor warmtenetten die naar woningen lopen.

Nederland telt tweehonderd datacentra. Relatief veel, omdat Nederland is uitgegroeid tot internationaal digitaal knooppunt. Die centra nemen jaarlijks ruim 3 procent van ons elektriciteitsverbruik voor hun rekening. Regionaal zijn er discussies over hoe warmtenetten te koppelen zijn en wat deze datacentra precies bijdragen aan de economie. Volgens de Nederlandse vereniging van datacentra draait 80 procent van de servers op groene stroom.

Terug naar de consument: wat kan de beller, internetter, kijker, doen om de CO2-voetafdruk zo laag mogelijk te houden, zonder terug te keren naar de jaren tachtig van de vorige eeuw? De eerste tip is de simpelste: stekker uit het stopcontact van ieder apparaat dat niet gebruikt wordt, niet op stand-by laten staan. Een laptop die acht uur per dag aan staat, stoot per jaar de hoeveelheid CO2 uit die vrijkomt bij een autorit van tussen de 250 en 500 kilometer. Een jaar lang een telefoon gebruiken is net zo milieubelastend als rijden van Amsterdam naar Utrecht.

Geen bedankmail

Internetten via kabels in plaats van draadloos kost minder energie. De telefoon kan ’s nachts op vliegtuigstand, zodat die niet onnodig zendt of ververst. Op de smartphone zit daarnaast een ‘optimalisatiefunctie’, schrijft XS4Aall, die schakelt apps uit die nodeloos op de achtergrond draaien. Dat maakt geheugenruimte vrij zonder gegevens te wissen.

En mail verstandig, adviseert de provider. Stuur geen mailtjes met alleen ‘bedankt’ of ‘LOL’. Stuur liever een link mee dan een bijlage. Ruim je mailbox op: naar de prullenmand met gelezen mails, zodat die niet blijven zweven in de cloud, opslag die ook energie kost. Moeten er toch omvangrijke bijlagen van de een naar de ander, maak dan een zip-bestand, daar worden ze minder zwaar van. Even bellen in plaats van mailen is in deze thuiswerktijd ook een goed idee, niet alleen klimaatgewijs. En zeg al die onzinnige nieuwsbrieven op.

Ken je het adres van een website? Laat Google dan niet zoeken, maar tik het zelf in. Dat scheelt. En dan de tip die het meeste pijn doet: stuur niet al die kattenfilmpjes rond en kijk minder Netflix en andere streaming-videodiensten.

De rubriek ‘Groene Gids’ beantwoordt praktische vragen over milieubewust(er) leven. Heeft u een praktische vraag over milieubewust(er) leven? Mail naar: groenegids@trouw.nl.

