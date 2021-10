Waarom ik me bijzonder vereerd voel met mijn plekje in de Duurzame 100-bijlage

Ik voel me vandaag bijzonder vereerd. Mijn weblog, podcast en boek hebben een halve pagina gekregen in de bijlage van Trouw over de Duurzame 100!

Tussen de artikelen over winnaar ABP Fossielvrij en alle andere 24 initiatieven in de top 25, zoals Stop Ecocide NL, De Klimaat Dokter en Caring Farmers, staat zomaar een stuk over mijn 10-jarig geschrijf over zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Dat is best bijzonder, want Trouw is er de krant niet naar om met eigen veren te pronken. We zijn nogal nuchter en laten het graag aan anderen over om over ons te oordelen.

Ik schrijf ‘we’ want ook al ben ik nu vijf jaar met pensioen, mede door mijn weblog op de site van Trouw voel ik me toch nog altijd verbonden met de krant en de collega's aldaar. Ik lees de krant nog iedere dag en ook iedere dag ben ik blij met en vaak ook onder de indruk van wat die collega's schrijven. Zeker voor wie zeer geïnteresseerd is in milieu- en klimaatzaken, zoals ik, is het een onmisbare bron van informatie en opinie!

Een artikel over mij in de speciale bijlage over de Duurzame 100. Beeld Vincent Dekker

Het is dan ook niet toevallig dat juist Trouw de initiatiefnemer is van de jaarlijkse Duurzame 100. Al twaalf jaar inmiddels! Ik kwam een jaartje later, eind 2010, met mijn weblog Vincent wil Zon en inmiddels heb ik een kleine 700 afleveringen aan u voorgeschoteld. Ik hoop dat Trouw nog jaren doorgaat met de Duurzame 100, minstens tot 2050. Zelf mik ik voorlopig op een jubileum op iets kortere termijn, als ik de Duurzame 1000 afleveringen hoop vol te maken.

