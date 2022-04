Waarom de vogelgriep blijft hangen en wat daaraan te doen valt

De teller voor de bestrijding van de vogelgriep stond woensdag op 2,5 miljoen geruimde kippen bij 42 bedrijven en daar kwamen de volgende dag nog een paar honderdduizend kippen bij. Op woensdag moesten bij twee kippenbedrijven in het Gelderse Lunteren 280.000 dieren worden afgemaakt om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dammen. Donderdag werd een eendenbedrijf getroffen, waarbij bedrijven in de omgeving preventief werden geruimd.

Voorheen was het virus een paar maanden actief en kon het via ruimingen worden ingeperkt, maar nu blijft de vogelgriep, net als corona, in Nederland circuleren. De ziekte lijkt doorgedrongen tot het hart van de Nederlandse pluimveesector, waar bedrijven dicht op elkaar zitten. Vier vragen over hoe het verder moet.

Waarom blijft het virus in Nederland hangen?

De vogelgriep is niet meer gebonden aan het trekvogelseizoen, zegt hoogleraar Thijs Kuiken, viroloog aan de Erasmus Universiteit. “Het virus dat nu rondgaat, is zeer besmettelijk en dodelijk. Het is in de loop der jaren door mutatie ontstaan in een commerciële pluimveehouderij en vervolgens overgesprongen op wilde vogels. Dit type heerst niet alleen onder trekvogels, maar ook bij standvogels die het hele jaar in Nederland verblijven. Op diverse plaatsen in Europa en Azië springt het virus over van wilde vogels op commerciële pluimveebedrijven en andersom.”

De vogelgriep veroorzaakt niet alleen een hoge sterfte bij kippen die worden geruimd door de overheid, maar ook onder wilde vogels. “Voor sommige soorten is dat geen drama, omdat er grote aantallen van zijn, zoals smienten en wilde eenden, maar ook slechtvalken en zeearenden worden getroffen. De laatste jaren worden ook vogelsoorten ziek die voorheen geen last hadden van vogelgriep, zoals brandganzen en grauwe ganzen.”

Er is een ophokplicht en de kippenstallen zijn potdicht. Hoe gaat het virus dan toch naar binnen?

“We dachten dat kippen in de intensieve veehouderij goed werden afgeschermd van de buitenwereld. Nu er zoveel virus in de omgeving aanwezig is, blijkt het toch onmogelijk om pluimveestallen hermetisch af te sluiten. Elke kier in een deur of een muur van de stal is dan een risico”, zegt Kuiken. “Een lekkende regengoot kan een probleem zijn en dat geldt ook voor een besmette veer die naar binnen waait of besmette poep aan de laars van de boer. Het risico is nog groter bij het houden van eenden, omdat daar het strooisel waarop de dieren lopen, vaker moet worden ververst. Vooral als er veel dieren bij elkaar zitten, zoals in Lunteren, is de kans groot dat het virus zich snel vermenigvuldigt op één bedrijf en dan naar andere bedrijven overspringt.”

Wat is het perspectief?

In heel Europa is het virus nu permanent aanwezig, zegt Kuiken. In Frankrijk zijn al 1200 bedrijven geruimd en sinds afgelopen winter is vogelgriep ook in Noord-Amerika aanwezig. “Deze variant gaat niet meer weg. Als de trekvogels in het najaar terugkomen, dan komen er weer nieuwe varianten bij.”

Om een einde te maken aan de ophokplicht en kippen weer buiten te laten lopen, is het wachten op de testresultaten van een vaccin. Als dat beschikbaar is, moet er nog een politieke keuze worden gemaakt. Sommige exportlanden willen geen vlees van kippen die zijn gevaccineerd. De sector moet dus, samen met politici, die kopers ervan overtuigen dat het veilig is, al blijft vaccinatie volgens Kuiken een oplossing voor de korte termijn.

Moet er structureel iets veranderen?

Op langere termijn, zegt Kuiken, moet de sector afslanken: minder bedrijven dicht bij elkaar en minder dieren per bedrijf. Een commissie, waarin ook Kuiken zitting had, adviseerde dat bijna een jaar geleden aan het kabinet. In dat rapport, ‘Zoönosen in het vizier’, staat dat er in 1960 in Nederland 42 miljoen kippen waren op 199.000 bedrijven. In 2020 waren er 102 miljoen kippen op 1770 bedrijven. Kortom: het aantal kippen per bedrijf is enorm gestegen. De afgelopen twintig jaar zette die ontwikkeling versterkt door: het aantal kippen daalde met 2 miljoen en het aantal pluimveebedrijven halveerde.

Kuiken vindt dat het kabinet traag op de vogelgriepcrisis reageert. “Het duurt nogal lang voordat maatregelen worden genomen, terwijl de huidige situatie erg zorgwekkend is. Als veel dieren dicht op elkaar zitten, is de kans op een mutatie groter. Zo kan ook een variant ontstaan die overspringt op mensen, zoals in 2003 is gebeurd. Dat risico moeten wij snel zo klein mogelijk maken.”

Lees ook:

Opnieuw vogelgriep in Lunteren: 280.000 kippen geruimd

Weer een geval van vogelgriep, en weer in Lunteren: het hart van de Nederlandse pluimveehouderij. Minister Staghouwer onderzoekt of er extra maatregelen mogelijk zijn die verdere verspreiding kunnen voorkomen.

‘We gaan als een despoot met de natuur om’

Door eigen schuld krijgt de mens steeds meer last van door dieren overgebrachte infectieziektes. ‘We hebben de ideale omstandigheden voor het ontstaan van pandemieën als corona gecreëerd’, zei dierethicus Bernice Bovenkerk woensdag in de Els Borst Lezing.



Vogelgriep escaleert: hoe gevaarlijk zijn deze zoönosen voor mensen?

Alweer werd woensdag een bedrijf met vogelgriep geruimd. ‘Mutaties zijn niet te voorspellen en daar moeten we zeker rekening mee houden’, zegt viroloog Van der Poel.