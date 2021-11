Waar vind je een kamerplant die écht groen is?

De teelt van kamerplanten gaat vaak gepaard met het spuiten van gif, intensief watergebruik en ver transport. Hoe vind je een leuke plant voor naast de bank die de aarde níet schaadt?

Haast alle kamerplanten zijn groen. Vrijwel geen enkele kamerplant is groen. Het is allebei waar. In het eerste geval hebben we het over de kleur van bladeren, het tweede gaat over de teelt. Het kweken van kamerplanten heeft nogal een voetafdruk. De gifspuit komt er veel aan te pas. Exotische planten komen, na de kiemfase, uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika per vliegtuig naar Nederland toe om hier opgekweekt te worden: een bron van veel CO 2 -uitstoot. En dan is er nog de teelt in Nederlandse kassen, waar een hoog-fossiele energie (aardgas) nodig is voor het verwarmen van de ruimte – gebruik van schone bodemenergie komt zelden voor.

Kortom, voor een kamerplant gezellig in een pot binnen staat, heeft die doorgaans al een keten van vervuiling achter de rug. Kan dat niet anders? De aanschaf van een plant symboliseert voor veel consumenten juist affectie voor natuur, een daad die klimaat en luchtkwaliteit helpt. Het moet beslist geen verborgen milieudelict blijken te zijn.

Vraag naar het Skal-label

Wie bereid is om er moeite in te steken, kan gelukkig een kamerplant op de kop tikken die niet zo schadelijk is. Dat begint, net als bij het halen van boodschappen in de supermarkt, bij het speuren naar keurmerken. Bij sommige verkopers van kamerplanten is het Skal-label te vinden. Zo’n keurmerk laat zien dat de kweker die de plant heeft grootgebracht een biologische werkwijze heeft, zonder gebruik van gifstoffen en met oog voor milieu. Dat is wel zoeken, want er zijn maar weinig telers van biologische kamerplanten. Bij grote groenverkopers zoals Intratuin is het aanbod duurzame planten beperkt. Blijf er vooral wel naar vragen, adviseren milieuorganisaties. Hoe groter de interesse, hoe eerder het aanbod uitbreidt.

Naast Skal is er ook nog het label Fair Flora. Telers die daaraan meedoen, hebben hun milieu-impact berekend, inclusief gebruikte grondstoffen en watervolumes. Mooi om te weten, maar om die voetafdruk aan te pakken, belooft het Fair Flora-label ook compensatie. Dat gebeurt onder meer via projecten voor schoon drinkwater in Afrika. De deelnemers, die de planten ook in webshops aanbieden, beloven ook minder plastic te gebruiken. Die etiketten die op een stokje in de pot geprikt staan, zijn dus van karton, de stokjes van bamboe.

Ga je googelen, dan kom je al snel bij een handjevol pioniers terecht, zoals de bio-teler Klein Mexico, die zich – de naam verraadt het al – toelegt op vetplanten, vanaf zaad en teelt in eigen beheer. Aloë, Cotyledonm, Cactus, Echeveria, Euphorbia, Rhipsalis en succulenten zijn er te koop met Eko-keurmerk. “Dat zijn sterke planten”, zegt Wietse Lek van Klein Mexico. “Dat maakt ze ook al duurzamer, heel wat anders dan een bosje rozen waarvoor in de teelt veel energie is gebruikt, terwijl je ze na een week weer kan wegdoen.” Hoelang een plant meegaat, is belangrijk voor het duurzame karakter. Want elk half jaar een nieuwe kopen is, net als bij een spijkerbroek, niet zo milieubewust. Maar het is niet zo, zegt Lek, dat vetplanten vanwege hun robuuste karakter bij uitstek duurzaam zijn. “Als de teler planten uit Guatemala laat invliegen, dan zijn die niet milieuvriendelijk.”

Helaas ook nog aardgas

Of een kamerplant klimaatvriendelijk is, dat ligt volgens Lek aan de hele productieketen, van kiem tot huiskamer. Dat is vele malen belangrijker dan het type kamerplant en of die groot of klein is. “Het mooie is: in principe kan elk type kamerplant ecologisch geteeld worden”, zegt Lek. Zijn bedrijf heeft zonnepanelen, voor eigen groene energie. Maar het kan altijd beter. Lek: “Helaas, we gebruiken ook nog aardgas in de kas”. Een webshop heeft hij bewust niet. “Je wil niet dat mensen met een muisklik een plantje bestellen en dat er dan een bestelbus naartoe moet.” Via het eco-kamerplantenbedrijf Sprinklr en een lokale Intratuin zet Lek zijn vetplanten af.

Wie erin slaagt zelf een biologisch stekje te bemachtigen, via een lokale kweker of een weggeefkast (ook wel bekend als ‘stekkiebar’), kan ook zelf zijn teeltalent beproeven. Het vergt geduld en toewijding, maar je eigen kamerplant opkweken kan best. Het blog Duurzame Student raadt het aan. “Bovendien is het goed om zelf het groeiproces van de plant vanaf moment van ontkiemen mee te maken. Je zult versteld staan van wat je kan leren over de (waarde van) natuur.”

Wat ook nog een optie is voor wie op zoek is naar een milieuvriendelijke kamerplant, is een plant adopteren. Hier en daar in Nederland zijn plantenasiels te vinden. Daar zijn kamerplanten te vinden die mensen hebben weggedaan, omdat ze geen ruimte of tijd meer hadden. Weesplanten, noemen ze die bij het asiel. Die groeiers zijn er toch al en die kunnen wel een nieuwe eigenaar gebruiken.

