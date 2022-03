Waar praten vissen onder water over? Deze bibliotheek gaat dat in kaart brengen

Blubs wordt een bibliotheek met geluiden van zeezoogdieren, vissen en ongewervelden. Het in kaart brengen van onderwatergeluiden kan zorgen voor een betere bescherming.

Walvissen zingen, orka’s kletsen met elkaar, zeekoeien piepen, garnalen maken bij het eten knisperende geluiden, paddevissen grommen zo hard dat het zelfs boven water is te horen en de kina zee-egel maakt een hol ploppende klank. Veel zeezoogdieren, vissen en ongewervelden als kreeften en krabben maken geluid onder water en communiceren met elkaar. Al die geluiden zijn een barometer voor hoe goed het gaat met het leven onder water.

Van veel zeeleven is onbekend of er geluid wordt gemaakt, en zo ja welk geluid en wat het betekent. Zeventien wetenschappers uit negen landen hebben besloten om een bibliotheek van onderwatergeluiden te gaan aanleggen, Blubs genaamd, zo maakten ze in een artikel in Frontiers in Ecology and Evolution bekend. Wat Shazam is voor het herkennen van muziek, moet Blubs worden voor maritieme onderwatergeluiden.

In een grote database moeten geluiden, vaak opgenomen met hydrofoons, worden ondergebracht. Met kunstmatige intelligentie willen de wetenschappers de computer de geluiden laten ordenen: soort bij soort. Daarna moet de vraag worden beantwoord welk geluid hoort bij welke diersoort. Ook is de verwachting dat er veel geluiden bij zullen zijn van nog onbekende soorten in de oceanen en kustwateren.

Schat aan informatie

Hans Slabbekoorn, akoestisch ecoloog en verbonden aan de Universiteit Leiden, noemt geluid de bewegwijzering onder water. Met een goede geluidsbibliotheek worden ook gezonde en verstoorde habitats in kaart gebracht van leven onder water. Ook hij neemt geluiden onder water op met een hydrofoon, in combinatie met gps-gegevens waar de geluiden gehoord worden en op welke diepte, levert dat een schat aan informatie op.

Als bekend is welke soorten welke geluiden maken, dan is de vraag: waar gaan die over? Zijn de klanken, tonen of geruis een vorm van onderlinge communicatie, uitingen van stress, horen ze bij paaigedrag, moeten ze een school vissen bij elkaar houden, zijn het echo’s om zich te oriënteren op het onderwaterlandschap om dat te verkennen en daardoor te kunnen navigeren, helpen ze bij het zoeken van voedsel of is het louter het gesmak en geschraap bij het eten? Wat ze communiceren vergt, volgens Slabbekoorn veel research en is handwerk, als aanvulling op het gebruik van artificial intelligence door de computer.

Er zijn 126 zeezoogdieren die geluid maken. Van de circa 40.000 bekende vissoorten maken er meer dan 800 geluid, en waarschijnlijk veel meer. En dan zijn er nog de talloze ongewervelden in binnenwateren en zeeën waarvan weinig bekend is, behalve dat zo’n honderd soorten geluiden produceren.

Het aanleggen van een geluidenbibliotheek fungeert straks ook als nulmeting van wat er onder water gebeurt en biedt in de toekomst vergelijkingsmateriaal. Eigenlijk had zo’n nulmeting volgens Slabbekoorn vóór de industriële revolutie moeten gebeuren, zo’n tweehonderd jaar geleden. Toen was er nog nauwelijks tot geen lawaai-vervuiling door de mens met motoren van boten, zoals containerschepen, seismische proeven voor olie- en gaswinning, sonar voor militair gebruik, muziek, explosies en de herrie van grote kuststeden en wegen. Toen was de zee in zijn natuurlijke eeuwenoude staat, maar dat is voorbij. Er is al meer dan een eeuw een akoestische klimaatverandering gaande onder water.

Natuurlijke orde

“In oerwouden kun je nog natuurlijke geluiden van vogels, insecten, reptielen, amfibieën en zoogdieren, zonder menselijke invloeden, horen en vastleggen. Onder water draagt geluid, en dus ook door mensen geproduceerd geluid, heel ver en verstoort de natuurlijke orde”, stelt Slabbekoorn vast. Sommige soorten zoals walvissen communiceren onderling over zeer grote afstanden en dat is op veel plekken nu beperkt door menselijk lawaai. Onduidelijk is vaak hoeveel last vissen en zeezoogdieren van de mechanisch geproduceerde geluiden hebben, maar dat het een negatief effect heeft via verjaging, verstoring, maskering en stress is inmiddels wel aangetoond. Om de consequenties voor populaties, soorten en ecosystemen vast te stellen is een bioakoestisch onderzoek, waar zo’n bibliotheek als Blubs aan bijdraagt, van groot belang.

Geluiden die onder water worden gemaakt door vissen, ongewervelden en zeezoogdieren fungeren als de bewegwijzeringsborden langs de Nederlandse wegen. Slabbekoorn geeft een voorbeeld ter verduidelijking. “Koraalriffen zijn een belangrijke habitat voor veel soorten die onder water leven. Een gezond rif produceert veel geluid, zoals van etende garnalen. Dat geluid hebben we opgenomen.”

Een gezond koraalrif maakt veel geluid en vertelt daardoor dat het gezond is aan ander zeeleven. Beeld Reuters

Veel koraalriffen verbleken door de opwarming van het zeewater en gaan dood. Het worden begraafplaatsen. Als geluid van een gezond rif wordt afgespeeld bij een aangetast rif, dan trekt dat opnieuw onderwaterleven aan dat van heinde en verre erop afkomt, en kan daarmee helpen bij het kunstmatig herstel van zo’n rif mits dat weer levensvatbaar is.

“Haaien herkennen het geluid dat een gezond koraalrif maakt en gaan op zoek naar prooi dat daar leeft. Andere vissen weten dat ze vanwege haaien die op hen jagen, weg moeten blijven bij gezonde koraalriffen en ook die herkennen het geluid dat die formaties produceren.”

Onder water, meestal met weinig zicht, en zonder herkenningspunten op een bodem die honderden meters of enkele kilometers dieper ligt, zijn geluiden bepalend voor het leven in zee om de weg te vinden naar paaigronden, voedselbronnen, ontmoetingsplekken en veilige havens. Geluiden die door mensen worden geproduceerd verstoren dit. Zo speelt ook klimaatopwarming volgens Slabbekoorn een negatieve rol. Smeltende ijsformaties geven een verandering in de reflectie van geluid in de poolgebieden waardoor de oriëntatie van bijvoorbeeld walvissen aangetast kan worden. Door de toename van cyclonen, stormen en tsunami’s het laatste decennium verandert het geluidslandschap onder water ook. Sommige vissen passen zich aan, zegt Slabbekoorn, maar lang niet alle soorten kunnen dit. En dan is hun bewegwijzering onder water chaotisch geworden.

Bedreigde soorten

Blubs moet niet alleen geluiden bij soorten brengen en de betekenis van elk geluid vaststellen, zo’n bibliotheek brengt ook habitats van soorten in kaart. Op basis van al die geluiden onder water kunnen op een zeker moment de paaigebieden worden gevonden van bijvoorbeeld bedreigde soorten. Vervolgens kan daar beleid op worden gemaakt door overheden, die beschermende maatregelen kunnen nemen. Ook kunnen zo betere inschattingen gemaakt worden van de omvang van populaties van allerlei soorten. Veel vissoorten zijn al dramatisch geslonken in aantal, door overbevissing en andere menselijke invloeden

Een paar eeuwen terug was het een kakofonie van natuurlijke geluiden onder water. Maar door overbevissing, de plastic soep in zeeën, vervuiling en verstoring van veel habitats zijn veel soorten gedecimeerd en is het stil geworden in de oceanen. Geluid door mensen geproduceerd domineert steeds meer het onderwaterleven. Slabbekoorn doet regelmatig akoestisch onderzoek in de diepzee, op twee kilometer diepte of meer. Daar heerst normaal een natuurlijke stilte, waar we nog weinig van weten, maar ook tot daar reikt ons lawaai, zelfs tot in de diepste troggen.

Natuurlijke geluiden onder water komt Slabbekoorn ook nog tegen in meren en rivieren die soms ver van de bewoonde wereld liggen. Doorsnee is het geluidslandschap onder water in binnenwateren al behoorlijk aangetast door de mens, waarvan de gevolgen voor het onderwaterleven grotendeels onbekend zijn.

Het aanleggen van een geluidenbibliotheek helpt bij het in kaart brengen van de akoestische wereld onder water, het creëert bewustwording, dat uiteindelijk kan leiden tot beschermende maatregelen voor de natuur.

Niet alleen wetenschappers, expedities, maar elke natuurliefhebber kan een bijdrage leveren aan Blubs. Het wordt de bedoeling dat iedereen onderwatergeluiden kan opslaan in de bibliotheek en dat de computer de geluiden rubriceert. Zo ontstaat er een onderwaterkaart van geluiden van soorten, waar ze leven en onder welke omstandigheden.

