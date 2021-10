Waar Nederland in discussie blijft, hakt Nedersaksen knoop door: einde aan gasboringen in Waddengebied

Op mazen in de wet hoeven energiebedrijven die in de Waddenzee olie en gas willen pompen niet te rekenen, als het aan milieuminister Olaf Lies (SPD) van Nedersaksen ligt. Hij kondigt een wet aan die boringen naar fossiele energie onder het unieke natuurgebied verbiedt. Dit besluit zal naar verwachting de Nederlandse discussie over fossiele energieboringen in en om de Wadden voeden. Ook in de Tweede Kamer staat de houdbaarheid daarvan terugkerend ter discussie.

“Met de nieuwe wet nemen we alle twijfel weg”, aldus Lies. Fossiele energie oppompen in het ‘nationale park’, zoals hij de Waddenregio met Unenco-status noemt, is volgens hem langer niet te rijmen met de klimaatdoelen van Parijs. Om die doelen te behalen, moet Duitsland fossiele energiebronnen weren en de productie van duurzame energie – wind, zon, aardwarmte – uitbreiden.

Lies wil het wetsvoorstel in januari klaar hebben, zodat het verbod in de zomer van 2022 ingaat. Dit is een tegenvaller voor de gassector, die aardgas als ‘transitiebrandstof’ promoot.

Maatschappelijke weerstand groeit

In de Waddenregio wordt al decennia olie en gas ophoog gepompt, vooral uit relatief kleine velden. In Nederland is de Nam daarmee bezig, maar ook andere boorbedrijven zoals Wintershall en One-Dyas hebben boorplannen.

De maatschappelijke weerstand hiertegen groeit. Niet alleen ageren milieuorganisaties tegen de dreigende milieuschade en zeebodemdaling door boringen in het gebied, ze vinden ook dat fossiele energiewinning niet langer verenigbaar met het behalen van klimaatdoelen.

Hoewel het stoken van steenkolen nog slechter is, stoot de verbranding van aardgas en olieproducten veel broeikasgas (CO 2 ) uit. Die gassen warmen de aarde op. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) riep de wereld afgelopen zomer op te stoppen met het boren naar olie- en gasvoorraden, omdat het klimaatakkoord van Parijs anders niet meer gehaald kan worden.

Demissionair minister Stef Blok van economische zaken en klimaat (EZK) vindt dat het aanboren van kleine olie- en gasvelden in de Noordzee, ook binnen de Waddenregio, veilig en verantwoord kan. Blok ziet geen gronden om boorvergunningen in te trekken of een verbod in te voeren. Dit tot ontzetting van de Waddenvereniging en milieuorganisaties, die een boorverbod bepleiten.

Dat is binnen de bestaande wet- en regelgeving ook mogelijk, stelde de Waddenacademie deze maand in een advies op aanvraag van de vaste Kamercommissie EZK. Die denktank, gefinancierd door het Waddenfonds, stelt dat minister Blok ten onrechte beweert dat hij boringen niet kan tegenhouden – iets wat hij overigens onnodig acht. Hij kan vergunningen intrekken, aldus de Waddenacademie.

